Новосибирские гаишники, простившие нарушителя ПДД, проиграли апелляцию в суде

Инспекторы ДПС пытались оспорить приговор Дзержинского района суда, по которому им было назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год.

— Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда оставлен без изменений в части наказания приговор в отношении Варламова и Петухова, признанных виновными в превышении должностных полномочий, — сообщает судебный департамент Новосибирской области.

В апреле 2022 года инспекторы остановили на дороге автомобиль «Инфинити» за нарушение правил дорожного движения. Как выяснилось, за рулем паркетника сидел сосед инспектора Сергея Варламова. Мужчины договорились по-соседски, и не стали составлять протокол и выписывать штраф водителю. Об этом стало известно службе собственной безопасности МВД. На добрых гаишников завели уголовное дело.

Теперь бывшим инспекторам предстоит отбыть назначенное наказание. Кроме того, суд лишил их права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов.