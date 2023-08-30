Умерла администратор клуба болельщиков ХК «Сибирь» Екатерина Хлапова. Об этом сообщается в группе «Клуб Болельщиков ХК «СИБИРЬ» в ВКонтакте.

– Не стало нашего главного администратора , преданной болельщицы, очень светлого и душевного человека, – говорится в сообщении.

Под постом многие люди выражают свои соболезнования и вспоминают Екатерину:

– Если сказать шок, значит ничего не сказать.

– Просто не верится.

– Надо учиться жить как она, торопясь увидеть все что можно, наслаждаясь каждым мигом и не откладывая жизнь на потом.

–Для меня эта новость тоже стала шоком. Я с Катей познакомился когда был матч предсезонки в Ленинск-Кузнецком.

— Умерла эта прекрасная девочка вчера 29 августа в 19:50. В день прощания с ЛДС ушла и Катя.