Голый житель Новосибирска напал на автомобили в Плющихинском жилмассиве (видео)

Ранним утром жильцы дома на Высоцкого, 38 проснулись от громкого воя автосигнализаций. Люди были шокированы зрелищем из своих окон.

— Какой-то голый мужик с табуреткой со всей силы уродовал автомобили на парковке. Мы вызвали полицию, — рассказали Infopro54 жители многоэтажки.

По вызову оперативно приехала патрульная служба. Но пока полицейские добирались до места сибирский Халк успел разгромить, как минимум,четыре машины. Раздетого хулигана удалось поймать и успокоить.

— В полицию поступил вызов, что гражданин ведет себя неадекватно. По сообщению выезжал экипаж полиции. Мужчина был передан в медицинское спецучреждение, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.

Пострадавшим автовладельцам теперь придется решать вопрос о возмещении убытков. Хотя вряд ли им получится договориться с человеком, у которого наверняка диагностируют психическое заболевание.

За последние сутки это уже второе ЧП на Плющихинском жилмассиве. 29 августа около 70 домов остались без холодной и горячей воды из-за аварии на канализационной насосной станции.

Ранее редакция писала еще об одном голом мужчине, который приставал к автомобилистам на проспекте Карла Маркса в Новосибирске.