Новосибирские генетики разрабатывают препарат, защищающий от вспышек гамма-излучения

В Институте цитологии и генетики СО РАН ученые разрабатывают новый радиопротекторный препарат. Его ближайшим аналогом является индралин, которым сейчас снабжают персонал АЭС, экипажи атомных подводных лодок и другие группы людей, что находятся в зоне риска.

— Индралин —препарат экстренного действия, его надо принимать примерно за полчаса до ожидаемой вспышки излучения, а наш препарат можно принять как за пол часа, так и за две недели до облучения, то есть срок действия у него заметно больше. При этом он, судя по уже проведенным экспериментам, не будет уступать в эффективности, — поясняет младший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Генрих Риттер.

Ученый подчеркивает, что подробный механизм действия препарата РНК пока еще не установлен, окончательные выводы можно будет делать только после серии экспериментов и испытаний, проведенных в соответствии с существующими протоколами. Пока подтвержденным можно считать лишь то, что препарат на основе РНК реализует радиопротекторные свойства, через спасение стволовых клеток крови. Далее нужно будет разобраться, как именно он работает внутри клетки, сообщили в пресс-службе института.

— Мы предположили, что эта РНК, проникая в стволовые клетки костномозговой ткани, выполняет там репаративные функции, помогая правильно восстановить разрывы в ДНК, которые образуются в результате облучения и являются причиной развития лучевой болезни, — отметил Генрих Риттер.

Экспериментальная проверка этого предположения — следующий этап исследования, параллельно ученые отрабатывают технологию производства препарата в промышленных масштабах. В лаборатории рассчитывают отработать технологию промышленного производства к середине следующего года.

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