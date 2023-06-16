Сбой устранен: пересчитали результаты ОГЭ по русскому языку новосибирских школьников

С сегодняшнего дня результаты ОГЭ по русскому языку отображаются корректно, рассказали в Новосибирском институте мониторинга и развития образования. Это подтверждают и в министерстве образования.

— Причина некорректного отображения результатов ОГЭ по русскому языку оперативно устранена. Это коснулось порядка 800 выпускников Новосибирской области. Обновлённые результаты уже пересчитаны. Приняты все необходимые меры по недопущению такой проблемы вновь, — сообщили в Министерстве образования Новосибирской области.

Ранее родители школьников сообщили о том, что из системы тестирования учеников пропали результаты тестов. Им пообещали дать дополнительный день на апелляцию.