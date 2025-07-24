Новосибирские хирурги извлекли из пациента с редкой аномалией 15 желчных камней

Врачи Новосибирской областной больницы прооперировали мужчину с редкой анатомической особенностью — чрезвычайно широким общим желчным протоком (30 миллиметров вместо восьми).

Мужчина поступил на лечение в Новосибирскую областную больницу с подозрением на рак желчного пузыря.

В медучреждении рассказали, что предварительный диагноз пациенту поставили в другой клинике, куда новосибирец обратился в связи с желтухой. Обследование, которое провели пациенту в ГНОКБ, опровергло грозное подозрение, опухоли нет. Однако была выявлена другая серьезная проблема: желчный пузырь и желчные протоки оказались забиты камнями, многие из которых были внушительного размера.

— Объяснить этот феномен можно именно тем, что просвет желчного протока у пациента в несколько раз больше нормы. Камни «проскакивали» по нему свободно, безболезненно, и, падая в желчный пузырь, накапливались там и продолжали расти. По словам мужчины, он не испытывал заметного дискомфорта в брюшной полости, что, честно говоря, вызывает сомнение, — пояснил заведующий хирургическим отделением Новосибирской областной больницы, кандидат медицинских наук Геннадий Толстых.

Хирурги удалили желчный пузырь и соединили желчный проток с двенадцатиперстной кишкой. Толстых отметил, что новые камни теперь не будут копиться и расти. В мелком виде будут «проваливаться» напрямую в кишечник и выходить из организма естественным путём.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские кардиохирурги прооперировали подростка с редким диагнозом. Одномоментно проводилось несколько операций.