Росимущество выделило 6,7 га земли школе олимпийского резерва в Новосибирске

Территориальное управление Росимущества предоставило спортивной школе олимпийского резерва по лыжному спорту в бессрочное пользование еще три земельных участка, находящихся в федеральной собственности. Их общая площадь составляет 6,7 га, они расположены в Новосибирском районе. Они необходимы для продолжения строительства круглогодичного лыжного комплекса.

Год назад ведомство передало спортивной школе земельные участки площадью 83 га. Сейчас на этой территории установлены два модульных здания: в одном из них проводятся учебно-тренировочные занятия, а в другом организован прокат спортивного инвентаря. Зимой на участках была проложена лыжная трасса. До конца 2025 года планируется построить еще несколько сооружений, в том числе уличных спортивных площадок.

Стоит отметить, что в конце июня 2025 года администрация поселка Краснообск подвела итоги торгов по выбору подрядчика для создания «умной» спортивной площадки на улице Западная. Контракт подписан с ООО «Проммодульизготовление» (Москва). Компания стала единственным участником аукциона и выполнит работы за 41,3 млн рублей. В ее состав входит модульный спортивный зал, предназначенный для проведения районных и городских соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также тренировочных процессов по игровым видам спорта (баскетбол, мини футбол, гандбол) взрослыми и детьми старше 10 лет.

Ранее власти региона сообщали, что в Краснообске создается спортивный кластер. В 2020 году поселке был сдан в эксплуатацию многопрофильный спортивно-оздоровительный спорткомплекс «Арена», где размещается школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой, 25-метровый плавательный бассейн, тренажерный зал, зона активного спорта (скалодромы, батуты, веревочный парк). В кластер также планировалось включить центр ракеточных видов спорта — Сибирскую арену тенниса, лыжную базу, конноспортивный клуб с собственным манежем и тренировочным выездом и профилакторий. Объем инвестиций в проекты кластера не озвучен.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчика для строительства фиджитал центра ищут в Новосибирске. Победителем стало ООО «Каркас».