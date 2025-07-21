Новосибирские кардиохирурги прооперировали подростка с редким диагнозом

В Центр Мешалкина поступил 16-летний школьник из Кемеровской области с необычным пороком сердца и хронической тромбоэмболической лёгочной гипертензией. Хирурги клиники впервые в своей практике провели несколько сложных операций за одно вмешательство.

Медики назвали случай исключительным. Ситуация осложнялась тем, что в раннем детстве мальчику был установлены биологические протезы вместо слаборазвитого сосуда и аортального клапана сердца. Протезы быстро покрывались известью, и куски кальция начали попадать в легкие.

— В данном случае ребенку удалось выжить, но скопившиеся в легких тромбы привели к тяжелой дыхательной недостаточности и повышению давления в легких. Требовалась комплексная хирургия. Все накопившиеся проблемы в сердце и легких мальчика необходимо было решить за одно вмешательство, поскольку нескольких организм просто не вынесет, — пояснили в Центре Мешалкина.

Операция прошла под руководством генерального директора Александра Чернявского. Специалисты извлекли из легочной артерии кальцинированные образования , некоторые из них достигали 8 см. Одновременно хирурги провели пластику и репротезирование.

— Ресурс операций на открытом сердце не безграничен. За плечами этого мальчика их уже 6! И наша последняя была самой сложной. Надеемся, что помогли восстановить нормальное качество жизни для его дальнейшего роста и развития, — прокомментировал руководитель клиники.

Сейчас с мальчиком работают кардиологи и реабилитологи. Он уже может ходить, дыхание улучшилось, и врачи постепенно увеличивают нагрузки.

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