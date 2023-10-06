Новосибирские ИT-сервисы претендуют на премию конкурса «ПРОФ-IT»

Начался старт голосования за лучшие ИT-сервисы для граждан, претендующие на премию «Народное признание». Проекты Новосибирской области также включились в гонку. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Новосибирской области.

От Новосибирска участвуют:

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– Прошу жителей Новосибирской области активно включиться в голосование и поддержать региональные проекты, – отметил Сергей Цукарь, врио министра цифрового развития и связи Новосибирской области.

Награждение победителей премии состоится в рамках XI Всероссийского форума «ПРОФ-IT», который пройдет в Новосибирске 26-27 октября при поддержке регионального правительства.

Всего за годы проведения конкурса было представлено свыше тысячи проектов, лучшие из которых были тиражированы в разных регионах страны.

Ранее редакция сообщала о том, что кандидатка из Новосибирска участвует в конкурсе «Мисс Россия-2023».