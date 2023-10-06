В Новосибирской области побит рекорд по спросу на новостройки

В Новосибирской области в сентябре зарегистрирован наибольший показатель регистрации договоров первичного рынка недвижимости за всю историю — 6164 договоров. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Новосибирской области. В целом за 9 месяцев текущего года зарегистрировано свыше 30 тысяч новостроек, что также является максимальным значением за последние семь лет.

Заместитель руководителя новосибирского Росреестра Наталья Ивчатова уточнила, что за 9 месяцев текущего года 29% всех регистраций первичного рынка недвижимости региона пришлось на Октябрьский район (свыше 8,9 тысяч договоров). Также в тройку лидеров вошли Заельцовский (почти 6 тысяч договоров) и Ленинский (более 3,2 тысячи договоров) районы города Новосибирска. Далее идут Новосибирский район (более 3,5 тысяч договоров), г. Обь (534 договора) и г. Бердск (392 договора).

По Сибири Новосибирская область стала лидером по количеству проданных новостроек. На регион пришлось 45% от общего числа регистраций в 10 регионах округа. Для сравнения: на втором месте оказался Красноярский край, где доля составила 17%.

Кроме того, Наталья Ивчатова подчеркнула, что растет количество электронной регистрации недвижимости.

— В сентябре 2023 года удалось достичь максимального показателя по электронной регистрации первичного рынка недвижимости за прошедшие 9 месяцев – 89%, в сравнении с началом 2022 года показатель вырос на 14%, — отметила она.

Напомним, заместитель управляющего новосибирским отделением ПАО Сбербанк Никита Макаренко говорил о том, что 2023 год бьет рекорды по выдаче ипотеки. Согласно статистики Центробанка, рынок ипотеки только в Новосибирске составляет 28 млрд рублей. Для сравнения: годом ранее он составлял лишь 12 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что ипотека бьет рекорды в Новосибирской области.