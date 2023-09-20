Кандидатка из Новосибирска участвует в конкурсе «Мисс Россия-2023»

23-летняя Юлия Колмакова представит Новосибирск в конкурсе «Мисс Россия». Об это сообщается в официальной группе «Мисс России-2023» в Вконтакте.

— Могу охарактеризовать себя как открытого искреннего и доброго человека. Имеющего жить здесь и сейчас, — рассказала о себе Колмакова.

Когда зашел вопрос о том, чем же конкурсантка будет удивлять. Она смущенно засмеялась.

— Наверно ничем особенным, — сказала девушка.

По словам Юлии, подготовка к конкурсу — это выход из зоны комфорта. По природе она очень стеснительный человек, поэтому ей предстоит преодолеть себя, чтобы выйти на большую сцену.

«Мисс Россия» — крупнейший и самый значимый конкурс красоты в нашей стране. Национальный проект, который проходит при поддержке Министерства Культуры РФ. Отборочные туры проходят во всех субъектах Федерации и ежегодно в кастингах принимают участие от 80 000 девушек со всей страны.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области создадут еще несколько молодежных лабораторий.