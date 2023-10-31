Новосибирские компании поделились практиками креативности

Креативность в бизнесе — это способность и готовность организации быстро адаптироваться, создавать и использовать изменения в интересах своих клиентов. Это образ мышления, который вдохновляет, бросает вызов и помогает людям находить инновационные решения и создавать возможности из проблем. Практики креативности, которые используют новосибирские компании, обсудили участники и эксперты Клуба Директоров на октябрьском заседании.

Директор по развитию компании Zakhar Technology Алексей Колмаков сообщил, что компания активно внедряет виртуальных роботов с помощью которых закрывает клиентские потребности. По его словам, всем клиентам сегодня нужен высокий уровень сервиса, и, при этом, нужна любовь и забота. Боли компаний в области работы с клиенткой базой, которые актуальны сейчас:

Сотрудники быстро «сгорают» при работе с базой

Много пропущенных звонков, не дозвонов, и, отсюда, несвоевременность отработки запросов от клиентов.

— К решению этих болей можно подключить искусственный интеллект. Это кропотливый процесс создания и обучения роботов, их постоянного совершенствования, — предупреждает Колмаков.

В компании Zakhar Technology виртуальные помощники имеют имена собственные. Например, «Захар», «Лиза». Кроме того, они выполняют различный функционал: секретаря, замерщика отзывов о качестве, сборщика дебиторки, информатора, профи исходящих звонков, профи холодных звонков.

— Эти роботы «живые», у них богатый «кругозор» и множество вариантов ответов, они не раздражаются и не устают, у них есть чувство юмора, — комментирует Алексей Колмаков.

Директор компании EdCase Владислав Насонов рассказал, что его команда разрабатывает маркетинговые компании для коммерческих образовательных проектов. Он поделился опытом, как собирать креативную команду, как управлять ей и как в итоге выходить на определенный уровень креативности проектов. Кроме того, он рассказал об успешных проектах, которые реализовывались в Новосибирске и в России, где с помощью его творческой команды и креативных решений бизнес получил доходы и прибыль.

Руководитель отдела по связям с общественностью макрорегиона «Сибирь» Tele2 Александр Паньков предложил руководителям- участникам Клуба Директоров пройти экспресс-тест на креативность.

— Культура компании Tele2 просто пропитана творчеством. Гибкость и нестандартность в подходах позволяет нашей команде, не нарушая законы и регламенты, создавать множество интересных и доходных мероприятий, решать сложные задачи, — пояснил Александр.

Он также подчеркнул, что сегодня мировые эксперты из 50 000 навыков человека ключевым называют Креативность.

Спикеры и участники Клуба Директоров в ходе октябрьского заседания активно дискутировали, делились своим опытом и кейсами в теме креативности и управления креативной командой.

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