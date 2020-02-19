Команда ПСБ вышла в финал конкурса международной премии «Хрустальная гарнитура»

В сезоне 2019-2020 проекты ПСБ (ПАО) и работа сотрудников банка нашла признание в таких номинациях, как «Лучший работодатель», «Продавец года», «Лучший менеджер по управлению качеством», «Лучшее применение роботизации и искусственного интеллекта (с участием ботов)», «Лучшая практика внутреннего взаимодействия с контакт-центром». Звание лучшей команды 2019/2020 сезона могут получить отдел по обслуживанию состоятельного сегмента, а также команда по поддержке клиентов ГОЗ.

— За прошлый год нам удалось реализовать много интересных идей и значимых проектов в контактном центре ПСБ, повысить качество обслуживания. Наши идеи одобрило жюри, и в 7 из 9 номинаций мы претендуем на победу. Самое важное для нас — это качество обслуживания, и наши усилия ценятся клиентами. Например, оценка удовлетворенности клиентов (ACSI) по итогам 2019 года достигла максимума за все годы работы банка. Доля оценок «пять из пяти» операторам контактного центра банка, которые клиенты ставят после консультации, составила 94,4%, — заявила руководитель службы дистанционного обслуживания клиентов ПСБ Наталия Водорацкова.

ПСБ — регулярный участник и номинант премии «Хрустальная гарнитура», которая проводится с 2005 года. Ранее банк удостаивался наград «Лучший call-центр по обслуживанию клиентов», а также премий в командных номинациях «Лучшая небольшая команда» и «Лучшая команда телемаркетинга».



Международная премия «Хрустальная Гарнитура» — международная программа по номинированию лучших из лучших в индустрии операторов, менеджеров и руководителей колл-центров, команд обслуживания, продаж и операционной поддержки, успешных контакт-центров, а также реализованных проектов, программ и внедренных технологических решений.

Фото: пресс-служба банка