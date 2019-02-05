Новосибирские компании привезли 30 соглашений и договоров с выставки ОСМ

В Москве прошла 20-ая выставка «Отечественные Строительные Материалы». ОСМ – мероприятие федерального масштаба, зарекомендовавшее себя как эффективный инструмент для продвижения отечественных технологий в сфере индустрии строительных материалов, сообщили в Агентстве стратегических коммуникаций ВДА.

Отмечается, что Центр поддержки предпринимательства НСО в рамках выставки организовал для членов новосибирской делегации рабочее место, участие в деловой программе и переговоры с перспективными деловыми партнерами. Коллективный стенд Новосибирской области представляли ООО «АМТ-групп», ООО «Раздвижные перегородки», ООО «Акустические технологии» и ООО «АМТ-групп Новосибирск».

Члены делегации отметили результативность участия в крупнейшем отраслевом событии — ими было заключено порядка 30 соглашений и договоров.

— По итогам встреч на выставке нам передали на расчет три объекта, три организации предложили стать нашими представителями в Москве, а одна архитектурная компания взялась использовать нашу продукцию для проектирования нового объекта. Активный интерес посетителей выставки к нашим технологиям, особенно к трансформируемым стенам, позволяет надеяться на увеличение продаж, — отметила директор ООО «Раздвижные перегородки» Ольга Дубовицкая.

Директор ООО «Акустические технологии» Александр Аверкин подчеркнул, что благодаря множеству тематических площадок и большому количеству участников, выставка ОСМ отражает тренды современного рынка строительных материалов и является крупным профессиональным событием.

— Выставка ОСМ стала отличной площадкой для продвижения нашего нового материала SonaFloor – инновационного высокоэффективного вибро-звукоизоляционного материала, гарантирующего выполнение требований СП 51.13330.2011 по ударной звукоизоляции между жилыми квартирами, — сказал Александр Аверкин.

Фото: предоставлено Агентством стратегических коммуникаций ВДА