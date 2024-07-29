Новосибирские компании расширяют географию экспорта, ориентируясь на дружественные страны

Губернатор Андрей Травников поручил интенсивнее развивать институты, которые помогают преодолевать возникшие в международной торговле ограничения.

— Необходимо достигнуть фактических показателей экспорта выше, чем в прошлом году, — подчеркнул глава региона.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, в Новосибирской области Центр поддержки экспорта создан в 2012 году и сегодня работает как структурное подразделение Центра «Мой бизнес». Он оказывает целый ряд услуг, среди которых консультации, бизнес-обучение, организация участия в зарубежных выставках и бизнес-миссиях; приём иностранных делегаций и другие.

Отмечается, что за полгода Центром поддержки экспорта оказаны услуги 355 малым и средним предприятиям, а также при его содействии 27 предприятий заключили экспортные контракты.

В этом году уже прошли бизнес-миссии в Мьянму, Китай, Вьетнам, а в планах бизнес-миссии в Монголию, Индию, Турцию и Нигерию.

В нашем регионе рост экспорта показывает отрасль АПК: различные сельхозкультуры, масло, пищевая продукция. Наряду с этим, промышленное оборудование, металлургия преимущественно экспортируются в страны ЕАЭС и СНГ.

Кроме того, из Новосибирской области продукция поставляется в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Республику Беларусь.