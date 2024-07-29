Ураган оставил без света более 25 тысяч жителей Новосибирской области

Разбушевавшаяся в Новосибирской области стихия оставила без электричества более 25 тысяч человек.

Как заявил на оперативном совещании у губернатора начальник регионального МЧС, нарушение электроснабжения произошло на территории Новосибирска и шести районов области. Под отключение попали почти 6 тысяч жилых домов с населением более 25 тысяч человек и 53 социально значимых объекта.

— В Коченевском и Новосибирском районах аварийно-восстановительные работы продолжаются. Планируемое время восстановления — к 12.00 сегодня, — доложил глава ведомства Виктор Орлов.

Похозяйничал шторм и в Коченевском и Татарском районах — там он повредил крыши шести жилых домов.

Напомним, промчавшийся по Новосибирску ураган оставил после себя поваленные деревья, разбитые автомобили, оборванные кабели и массовые отключения электроэнергии. К счастью, никто из людей не пострадал. Городские службы устраняют последствия разгулявшейся в воскресенье стихии.

Ранее редакция сообщала о том, что МЧС по Новосибирской области предупредило жителей региона о предстоящих ливнях, грозах и шквалистом ветре с порывами до 24 метров в секунду.