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Власти Новосибирска планируют ввести режим повышенной готовности на стройках концессионных школ

  • 29/07/2024, 13:50
Автор: Оксана Мочалова
Власти Новосибирска планируют ввести режим повышенной готовности на стройках концессионных школ
Минобразования рекомендовано обеспечить охрану недостроев.

Власти Новосибирска планируют ввести режим повышенной готовности на месте недостроенных концессионных школ. Проекты шести постановлений размещены на сайте администрации города. Они касаются объектов на улицах Татьяны Снежиной (Октябрьский район), Пролетарской (Октябрьский район), Большой (Ленинский район), Спортивной (Ленинский район), а также в двух школ Кировского района — на улицах Николая Сотникова и Виктора Шевелева.

— В целях принятия оперативных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением строительных конструкций недостроенного объекта образования, — говорится в документах.

Проектами постановлений предусмотрен перевод в режим повышенной готовности департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска».

Кроме того, Министерству образования Новосибирской области (концеденту по концессионному соглашению) рекомендовано обеспечить охрану недостроенных объектов с целью недопущения проникновения на него посторонних лиц. Для этого, министерство должно заключить без торгов контракт со специализированной охранной организацией.

Концессионные школы довели до уголовного дела в Новосибирске

Концессионные школы довели до уголовного дела в Новосибирске

Напомним, концессионное соглашение о строительстве школ было заключено в ноябре 2021 года. Реализацией проекта занимается ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение». Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд рублей. Позже сумма  выросла до 19,5 млрд рублей.

В мае текущего года в отношении руководителя организации-концессионера возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Руководитель в мае был задержан, а позже заключен под стражу до 15 октября. Работы на всех площадках концессионных школ остановлены. Общая строительная готовность объектов составляет 18-22%.

В августе 2023 года на пресс-конференции Рамиль Ахметгареев рассказывал, что 32 школы Новосибирска работают с коэффициентом 2. В ряде школ Новосибирска на 2023 год набрали от 10 до 15 первых классов. Рекорд — 15 в школе № 215 на Чистой слободе. В три смены в прошлом году учились ученики начальной школы в «Экономическом лицее». Самой сложной он называл ситуацию с переполненностью школ в микрорайонах Просторный, Дивногорский, Новомарусино, Плющихинский. В марте 2024 на пресс-конференции Ахметгареев отметил, что в сентябре в школы города придет около 24,5 тысяч первоклассников, — на 1.5 тысячи больше, чем годом ранее.

Ранее редакция сообщала, что школьные участки предлагают сократить на 20-40% в Новосибирске, чтобы вписаться в нормативы при расширении школ в застроенных жилмассивах.

Фото предоставлено Минобразования Новосибирской области, автор- пресс-служба

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Строительство школ концессия


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