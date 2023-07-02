Новосибирские медвежата Белка и Стрелка теперь под кураторством Роскосмоса

Роскосмос взял кураторство над белыми медвежатами Белкой и Стрелкой из Новосибирского зоопарка. Об этом говорится в официальном телеграм-канале госкорпорации.

— Теперь Роскосмос будет оказывать помощь в комфортном содержании мишек, — говорится в сообщении.

Напомним, медвежата появились на свет 16 декабря 2022 года у пары медведей — любимцев горожан — Кая и Герды. Конкурс на лучшие имена для медвежат, Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило объявил в апреле. Первый этап продлился до 14 мая. На этом этапе горожане предлагали имена для медвежат. На втором этапе — с 17 мая по 27 мая — с помощью открытого голосования были выбраны два лучших имени. 25 июня уроженка Новосибирска космонавтка Анна Кикина, на одном из мероприятий, посвященных 130-летию города, озвучила итоги конкурса. По итогам голосования, проводимого с середины апреля, маленьких хищниц назвали Белкой и Стрелкой. Позже некоторые горожане высказали сомнения в честности голосования.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска прокомментировал споры по поводу имен белых медвежат в Новосибирском зоопарке.