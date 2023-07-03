Организаторов концертов Майнкрафт шоу проверяет полиция

Полиция Барнаула начала проверку отмены концертов «Майнкрафт шоу». Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Ранее концерт отменили в Новосибирске. Он должен был состояться в мае, потом был перенесен на июнь. Как сообщали организаторы, шоу передвинуто на сентябрь. Зрители пытаются вернуть деньги за билеты.

— Я вернула деньги через барнаульский отдел МВД — там напрямую связались с одним из организаторов этого шоу. Сказали, что сейчас ведут проверку. По аналогии с нашим городом и в других местах это шоу проваливается — люди покупают билеты, но событие все время переносят, — цитирует КП-Новосибирск одну из пострадавших.

В Барнауле концерт «Майнкрафт шоу» должен был пройти 16 апреля. Как отмечалось в афише, стоимость билета составляла от 500 до 1500 рублей. Сейчас в интернете можно найти сообщения о том, что концерт перенесен на середину сентября.