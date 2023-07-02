Потолок ставки по потребительским кредитам и займам снижен

Максимальная ежедневная процентная ставка по краткосрочным потребительским займам снижена с 1 до 0,8%. Соответствующий закон вступил в силу 1 июля.

Этот же документ снизил размер полной стоимости потребкредита — с 365 до 292 процентов годовых. Также закон установил, что предельная задолженность по начисленным штрафам, пени и другим дополнительным платежам не может превышать 130% от суммы кредита, выданного на срок до одного года. Это значит, что МФО не сможет начислять штрафы, взимать пени или что-то ещё, если вы уже должны больше 130% от суммы кредита.

Соответствующий закон был принят парламентом и подписан президентом ещё в конце 2022-го, но в силу он вступил только сейчас.

Ранее редакция сообщала, что на рынке продажи долгов микрофинансовых компаний — высокий сезон.