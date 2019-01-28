Новосибирские МФО выдали более 4 млн микрозаймов на 26 млрд рублей

— Нельзя сказать, что ограничения, которые вводятся Банком России в отношении микрофинансовых организаций (МФО), серьезно сказываются на финансовой доступности микрозаймов. Спрос на них растет. За 9 месяцев 2018 года МФО в России в целом предоставили около 21 млн микрозаймов. При этом четверть выдана новосибирскими организациями, — сообщила на пресс-конференции начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России Нина Горбуль.

Масштаб деятельности организаций, зарегистрированных в Новосибирской области, за 9 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017, по всем параметрам вырос почти вдвое.

— Но это не означает, что жители Новосибирской области стали в два раза чаще брать микрозаймы. Дело в том, что на территории СФО зарегистрировано 6 достаточно крупных МФО, которые в основном предлагают займы через интернет. Четыре из них находятся в Новосибирске. Они предоставляют продукт в разных регионах страны, — подчеркнула Горбуль.

За 9 месяцев прошлого года новосибирские компании выдали онлайн-займы на 17 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем выданных средств вырос на 166%. Частные клиенты получили в МФО обычные потребительские микрозаймы на 9,1 млрд рублей (+45%). Количество выданных в офлайне микрозаймов составило 1,26 млн (+45%), в онлайне — почти 3 млн штук (+147%).

— В Новосибирской области сформировались благоприятные условия для создания МФО. Как правило, в онлайн-сегмент выходят организации, имеющие хороших ИТ-специалистов. У нас в регионе достаточно таких людей, которые могут обеспечить онлайн-продукты МФО, — объяснила результаты работы региона на рынки онлайн-займов Нина Горбуль.

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер», подтверждает, что в Новосибирской области зарегистрировано немало онлайн-МФО, в том числе несколько крупных МФК. Например — МФК «Займер», которая занимает, по данным Национального Рейтингового Агентства, 6 место в России по объему портфеля и 2 место по объемам выдач в 3 квартале прошлого года.

— Причина сосредоточения онлайн-МФК здесь очевидна: Новосибирск — это технологический и научный центр Сибири, поэтому инновационные финансовые технологии здесь получили стремительное развитие, — соглашается Макаров.

— С 1 января 2019 года проценты, штрафы и пени по потребительскому займу до одного года не могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза. С 1 июля 2019 года — в 2 раза, с 1 января 2020 года — в 1,5 раза.

— Вводится ограничение ежедневной процентной ставки — 1,5% в день, с 1 июля 2019 года — 1% в день.

— МФО запрещено переуступать долг кому-либо, кроме профессиональных кредиторов, взыскателей, а также физлиц с согласия должника.

— Неподнадзорные Банку России в ФССП организации или граждане не смогут требовать выплаты долга, в том числе через суд.

— Веден новый вид займа: до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней. Он актуален для граждан, нуждающихся в привлечении небольшой суммы на ограниченный период времени.

Нина Горбуль признала, что новшества не будут позитивно восприняты всеми участниками рынка МФО.

— Многим микрофинансовым организациям придется пересмотреть свою политику в отношении оценки платежеспособности заемщика, продуктовую линейку, переоценить бизнес-модель, — не исключает она.

ЦБ вводит механизмы регулирования рынка МФО с 2014 года. За это время количество участников рынка в Новосибирской области сократилось со 105 до 61 организации. Горбуль отметила, что рынок в основном покидают те организации, которые рассчитывали на повышенные проценты, не очень аккуратно относились к оценке риска, связанного с предоставлением займов определенным категориям заемщиков, и прибегали к услугам не всегда добросовестных, а также «черных» коллекторов.

— На сегодняшний день в реестре Банка России остаются те организации, которые готовы неукоснительно соблюдать требования закона и норм, которые вводятся в отношение рынка микрофинансирования, — говорит Горбуль. — Сложно дать прогноз о том, как новые требования скажутся на рынке МФО. Думаю, что тенденция будет иметь разнонаправленный характер. С одной стороны, МФО окажутся в более жестких финансовых условиях, с другой — увеличится количество заемщиков, которые могут себе позволить обратиться в МФО, а эти займы станут более доступными.

Эксперты ГУ ЦБ не исключили, что ужесточение требований к рынку также приведет к росту теневого сегмента, но отметили, что этой темой занимаются правоохранительные органы.

Генеральный директор финансового маркета Юником24 Юрий Кудряков соглашается, что спрос на услуги МФО растет из года в год.

— Потребность населения в заемных средствах по-прежнему остается на высоком уровне. Однако кредитное состояние населения оставляет желать лучшего, и около 40-60% клиентов МФО имеют просроченную задолженность перед банком. Куда им, в условиях жесткой кредитной политики последних, вход по факту запрещен. Таким образом, они вынуждены рассматривать альтернативные варианты, чем и являются МФО, — говорит Кудряков. — По итогам 2018 года в целом в РФ на рынке микрозаймов было выдано около 290 млрд рублей, что больше показателя 2017 года на 27%. В 2019 году рост, скорее всего, будет несколько ниже, что связано с тем, что ряд компаний уйдет от агрессивного наращивания портфелей, а также ограничительные меры ЦБ побудят МФО задуматься о качестве портфеля. При этом спрос будет по-прежнему находиться на высоком уровне.

Роман Макаров уверен, что ограничение максимальной ставки по микрозайму однозначно возобновит процесс сокращения реестра МФО и снизит рентабельность бизнеса.

— Учитывая высокий уровень конкуренции в микрофинансовой отрасли, порог успешного входа повышается из года в год, поэтому желающих начать микрофинансовый бизнес станет меньше. В то же время многие существующие компании сегмента PDL-офлайн могут не справиться с такими ограничениями и будут вынуждены свернуть бизнес, — рассуждает эксперт. — По нашему базовому прогнозу, в этом году реестр может уменьшиться до 1800 компаний (-200 штук), а в следующем — до 1500 штук. Но для крупных компаний, давно работающих на рынке, эти изменения несут в себе не только угрозу, но и новые возможности: спрос на микрозаймы с уменьшением количества кредиторов значительно вырастет. А значит, рыночная доля крупнейших МФО будет увеличиваться. Мы не ждем серьезного ухудшения экономической ситуации в этом году, поэтому, по нашим прогнозам, и уровень NPL 90+ останется в прежних пределах. После снижения в 2016 и 2017 годах, она остается на относительно низких уровнях — в пределах 13-16%.

Редактор ИА Easyfins.ru Евгений Петров отмечает, что в Новосибирске зарегистрированы крупнейшие участники рынка онлайн займов — МФК «Займер» (по данным Национального рейтингового агентства (НРА)). На 30.09.2018 года портфель займов компании достиг 2 млрд рублей. С учетом краткосрочности объем выданных займов может быть в три раза выше, то есть за 9 месяцев около 6 млрд рублей. На рынке региона работает «Лайм-Займ» (бренд LIME), которая не раскрывает свои данные, а также локальная МКК «Арифметика», связанная с ГК «Обувь России» (портфель 1,55 млрд рублей за 9 месяцев 2018 года по данным НРА).

— По данным МФК «Е заем», всеми онлайн-участниками в 2018 году выдано около 80 млрд рублей онлайн-займов. Таким образом, на две новосибирские компании может приходиться 15-20% рынка, — констатирует он.

Петров также считает, что с учетом ограничения процентной ставки до 1,5% в день по займам до года и максимальной суммой задолженности по одному займу до 2,5-кратного размера с учетом всех процентов и штрафов, число МФО будет сокращаться.

— Маловероятно, что темпы сокращения реестра будут ощутимы: сейчас пропорция исключений и внесения новых компаний составляет 2:1, то есть большинство владельцев компаний, понимая, что скоро их организация будет исключена из реестра, учреждают новое юрлицо и подают данные на его включение в реестр. Красивый пример — МКК «Монеза» (Москва), которая за совокупность нарушений была исключена из реестра в конце декабря 2018 года. Но в реестре осталась другая МКК «Монеза» — формально ИНН, ОГРН и юрадрес у компаний разные, но вот собственники — одни и те же, — рассуждает Евгений Петров. — Объективно, из-за ограничений по ставке доходы у МФО упадут — и весьма существенно. Вероятно, это снизит число случайных и потенциальных участников: рынок потеряет свою маржинальность, и на нем останутся только заинтересованные в долгосрочном присутствии. Но массового исхода из реестра не произойдет: компании сменят специализацию с краткосрочных займов «до зарплаты» (сроком до 30 дней) на более длинные — год и более, а также начнут наконец кредитовать бизнес.

Фото : базовое- автора,фото экспертов предоставлены компаниями