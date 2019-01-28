Как купить дешевые авиабилеты?

Часто, заходя в интернет в поисках дешевых авиабилетов, мы полны уверенности и решительности. Однако затем оказываемся приклеенными к экрану ноутбука в течение нескольких часов подряд. Перелистываем самые известные и лучшие сайты сравнения цен, понимаем, что устали и уже готовы купить что угодно.

Сервисы для покупки билетов Купибилет обладают удобным и интуитивно понятным интерфейсом. Теперь в одном месте собраны самые выгодные предложения для совершения полетов из Новосибирска в разные уголки мира.

Следующие советы помогут приобрести авиабилеты по максимально низкой стоимости.

1.Забронируйте рейс как можно раньше.

Бронирование в последнюю минуту не даст вам выбрать лучшие предложения. Большинство авиакомпаний резко повышают тарифы, как только продают достаточное количество мест на рейс, чтобы покрыть расходы и гарантированно получить прибыль от полета. Бронирование за 3-6 недель — это лучший способ найти дешевые авиабилеты.

2.Время поиска имеет значение.

Если вы бронируете билеты в последнюю минуту, лучший момент для поиска рейсов — это время после полуночи, когда компании снижают цены на рейсы, которые не были забронированы в течение дня. Исследования показывают, что люди, бронирующие билеты во вторник в полночь, обычно экономят около 6%.

3. Будьте гибки в отношении вылета и прибытия.

Цена рейса сильно зависит от его популярности. Например, если вы решите отправиться в пятницу и вернуться в воскресенье, то рейсы, вероятно, будут дороже, чем рейсы в непиковое время. Если проявить гибкость в отношении даты и времени полета, можно сэкономить приличную сумму денег.

4.Пересадки помогают сэкономить.

Если время не является проблемой, пересадки могут стать хорошим способом найти более дешевый рейс. Полеты с пересадками могут сделать путешествие неприятным из-за долгого времени ожидания в аэропортах, но часто – это самый дешевый способ добраться пункта назначения.

5. Ограничьте количество рейсов.

Поисковые системы часто отслеживают запросы своих пользователей. Если вы посмотрите на конкретный рейс несколько раз, поисковая система может понять, что вы заинтересованы, и соответственно поднять цены. Попробуйте использовать режим инкогнито или приватный просмотр. Тогда вы можете искать и сравнивать сколько угодно душе, не беспокоясь о повышении цен.

Цены на авиабилеты варьируются довольно резко в зависимости от сезона. Неудивительно, что, например, полеты в Берлин в феврале намного дешевле, чем полеты в Барселону в июле. Знание сезонного характера бронирования авиабилетов дает вам преимущество. При бронировании рейсов на пик сезона, забронируйте свой рейс как можно раньше.

Фото: предоставлено компанией Нованетекс