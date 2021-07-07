Новосибирские МФО выдали займы почти 26 млрд рублей

В I квартале 2021 года почти каждый второй онлайн-заём в России выдали компании из Новосибирской области.

— Во время режима ограничений, который действовал в большинстве регионов страны весь прошлый год, люди привыкли оформлять займы дистанционно. Сами же МФО приложили максимум усилий, чтобы сделать свои онлайн-сервисы удобными и понятными для клиентов, — рассказывает Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

По сравнению с январем-мартом прошлого года, в I квартале 2021 года жители страны в 1,5 раза чаще занимали через Интернет в Новосибирских МФО и взяли на 73% больше денег. Такой интерес к дистанционным способам получения займов требует внимательности при работе с онлайн-ресурсами. Для поиска предложений стоит использовать отечественные поисковые системы, в которых есть маркировка легальных финансовых компаний. Если МФО есть в реестре, то в результатах поиска рядом со ссылкой на сайт компании будет стоять белая галочка на синем фоне с соответствующей надписью.

Проверить самостоятельно, есть ли компании в реестре, можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн».