В Новосибирске сделан первый шаг в регулировании проката электросамокатов

Соглашение включает следующие параметры:
– 15 км/ч – на улицах с интенсивным движением, указанных в приложении к Соглашению;
– 15 км/ч – на тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах;
– 20 км/ч – на велодорожках и специально предназначенной для велосипедов и самокатов инфраструктуре.
– на территориях скверов, парков культуры и отдыха;
– на проезжей части, автопарковках и других объектах транспортной инфраструктуры;
– на газонах, тротуарах, если оставшаяся часть ширины тротуара будет составлять менее 2,25 м, а также ближе 5 метров до остановок общественного транспорта, ближе 15 метров до входов в станции метрополитена;
– на территории, прилегающей к памятникам, монументам, объектам культурного наследия, в радиусе менее 30 метров.
Территория Монумента Славы и прилегающего к нему Сквера Славы будут закрыты для проезда. Двигаться на самокатах можно будет только по периметру. Это связано с недостаточно широкими тротуарами и высоким пешеходным трафиком.
Фото: pixabay.com автор: borismayer77
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