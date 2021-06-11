В Новосибирске сделан первый шаг в регулировании проката электросамокатов

Соглашение включает следующие параметры:

Запрет движения самокатов на территории парков культуры и отдыха за исключением велодорожек, при этом скорость ограничивается до 15 км/ч. Ограничение скоростного режима:

– 15 км/ч – на улицах с интенсивным движением, указанных в приложении к Соглашению;

– 15 км/ч – на тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах;

– 20 км/ч – на велодорожках и специально предназначенной для велосипедов и самокатов инфраструктуре.

Не допускается размещение электросамокатов:

– на территориях скверов, парков культуры и отдыха;

– на проезжей части, автопарковках и других объектах транспортной инфраструктуры;

– на газонах, тротуарах, если оставшаяся часть ширины тротуара будет составлять менее 2,25 м, а также ближе 5 метров до остановок общественного транспорта, ближе 15 метров до входов в станции метрополитена;

– на территории, прилегающей к памятникам, монументам, объектам культурного наследия, в радиусе менее 30 метров.

Территория Монумента Славы и прилегающего к нему Сквера Славы будут закрыты для проезда. Двигаться на самокатах можно будет только по периметру. Это связано с недостаточно широкими тротуарами и высоким пешеходным трафиком.