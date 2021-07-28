Новосибирские органы контроля долевого строительства без работы пока не останутся

Исследование проектных деклараций застройщиков, размещенных в Единой информационной системой жилищного строительства (ЕИСЖС), на предмет определения сроков ввода в эксплуатацию в субъектах РФ последних домов, привлечение средств дольщиков для строительства которых осуществляется без счетов эскроу, провел Единый ресурс застройщиков.

По результатам исследования стало ясно, что в 11 регионах России таких домов уже не осталось, а еще в 10 регионах последние дома, возводимые без счетов эскроу, будут введены в эксплуатацию в нынешнем 2021 году. В Новосибирской области последний строящийся не по эскроу многоквартирный дом в будет введен в эксплуатацию после 2025 года, при этом доля строящихся не по эскроу МКД в регионе на сегодняшний день составляет 32,3%.

Следует отметить, что с 1 июля 2021 упрощены функции органов контроля в отношении застройщиков, которые перешли на привлечение денежных средств исключительно с использованием счетов эскроу. Контролирующий орган при привлечении денежных средств участников долевого строительства через счета эскроу сохранил полномочия только по проверке сроков и корректности размещения информации застройщиками в ЕИСЖС. Таким образом, в текущем году в 21 регионе РФ органы контроля долевого строительства останутся практически без работы, а в Новосибирской области их коллегам еще придется потрудиться.