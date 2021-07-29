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«Сибантрацит» выпустил 150 тысяч мальков рыб в реки Западной Сибири

  • 29/07/2021, 09:13
Это самый крупный выпуск предприятий Группы с начала года.

Новости компанийБольшая часть мальков была выпущена в южной части Новосибирского водохранилища в районе поселка Новоувальский Алтайского края. Молодь пеляди, выращенная в прудах рыбоводческого комплекса «Новосибирского рыбозавода» в Алтайском крае, пополнила реку Обь — главную водную артерию Западной Сибири.

Ранее «Сибантрацит» выпустил в Томь в Кемеровской и Томской областях мальков хариуса, муксуна и нельмы.

Процесс выпуска молоди контролировала приемная комиссия, сформированная из специалистов Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, ФГБУ «Главрыбвод» и представителей заказчика – Группы «Сибантрацит».

Заместитель начальника алтайского отдела по контролю, надзору и охране водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Семен Никитин отметил важность сохранения и преумножения водных биоресурсов в Сибири:

«Пелядь — очень нежная рыба, транспортировать ее до водоема проблематично, поэтому выращивают ее в непосредственной близости к естественному водоему. Процесс выпуска может продлиться от недели до месяца: рыба подходит к створкам шлюза и покидает выростной пруд. По факту выпускают даже больше, чем запланировано, потому что пересчитать поштучно такую нежную рыбу возможности нет».

Пелядь – ценная промысловая рыба семейства сиговых может достигать длины 55 см, ее максимальный вес – 5 кг. Процесс воспроизводства пеляди начался еще осенью прошлого года. Сначала от рыбы-производителя получили икру и оплодотворили ее разведенной в воде семенной жидкостью самцов. При искусственном оплодотворении икры успех достигается в 90% случаев. Для сравнения: в природе – всего в 10%. Затем икра отправляется на 180 дней на инкубацию.

«Через полгода икру ставим на выклев, из нее вылупляются личинки. Выдерживаем их пару дней, а затем транспортируем в рыбное хозяйство, где выпускаем в специальные выростные пруды. Личинки развиваются в мальков. Когда те достигнут 2-4 граммов – это оптимальные параметры для выживания мальков в естественной среде, их выпускают в реку», — рассказывает директор Алтайского филиала «Новосибирского рыбзавода» Сергей Глушко.

Перед тем как выпустить пелядь в Обь, мальков тщательно осмотрели и измерили. Транспортировать молодь не пришлось: от речной протоки выростной пруд отделяла лишь решетчатая заслонка.

По словам главного эколога «Сибантрацита» Нины Липатовой, входящие в Группу предприятия – АО «Сибирский Антрацит», ООО «Разрез Кийзасский» и ООО «Разрез Восточный» — много лет принимают участие в сохранении водных биоресурсов. Только в прошлом году Группа увеличила поголовье рыбы в сибирских реках на 163 тысячи.

«Сибирь – это заповедный регион с богатой флорой и фауной. На протяжении теплого времени года мы не только занимаемся озеленением территорий, но заботимся о видовом разнообразии наших рек. Хариус, таймень, муксун, нельма и пелядь – именно эти виды рыб было решено выпустить в реки в 2021 году. По оценке специалистов, молодь, выращенная в искусственной среде, ничем не отличается от той, что живет в естественной. Надеемся, что и эти мальки приживутся в сибирских реках и со временем дадут здоровое полноценное потомство», — говорит Нина Липатова.

Фото с сайта Сибантрацит

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Регионы: Сибирь

Теги : Флора и фауна Сибантрацит новости бизнеса водные биоресурсы


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