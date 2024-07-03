Вдова бойца продает патроны главы ЧВК «Вагнер» Пригожина за 100 000 рублей в Новосибирске

Вдова военного продает патроны погибшего руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
За коллекцию патронов сибирячка попросила 100 тысяч рублей.
Ее муж получил их от главы ЧВК в 2015 году.
Как сообщает издание Сиб.фм, он вместе с Пригожиным принимал участие в боевых действиях.
— Они вместе принимали участие в военной операции в Сирии, – говорится в сообщении.
Именно тогда руководитель военной компании вручил ему футляр с патронами.
Перед своей кончиной мужчина поручил супруге продать патроны. Военный умер в Новосибирске от инсульта.
Ранее редакция сообщала о том, что купюру в сто рублей продают за миллион в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — jannoon028
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