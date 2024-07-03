Вдова бойца продает патроны главы ЧВК «Вагнер» Пригожина за 100 000 рублей в Новосибирске

Вдова военного продает патроны погибшего руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

За коллекцию патронов сибирячка попросила 100 тысяч рублей.

Ее муж получил их от главы ЧВК в 2015 году.

Как сообщает издание Сиб.фм, он вместе с Пригожиным принимал участие в боевых действиях.

— Они вместе принимали участие в военной операции в Сирии, – говорится в сообщении.

Именно тогда руководитель военной компании вручил ему футляр с патронами.

Перед своей кончиной мужчина поручил супруге продать патроны. Военный умер в Новосибирске от инсульта.

Ранее редакция сообщала о том, что купюру в сто рублей продают за миллион в Новосибирске.