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Вдова бойца продает патроны главы ЧВК «Вагнер» Пригожина за 100 000 рублей в Новосибирске

  • 03/07/2024, 17:38
Автор: Артем Рязанов
Вдова бойца продает патроны главы ЧВК «Вагнер» Пригожина за 100 000 рублей в Новосибирске
Ее муж получил их от основателя ЧВК в 2015 году.

Вдова военного продает патроны погибшего руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

За коллекцию патронов сибирячка попросила 100 тысяч рублей.

Ее муж получил их от главы ЧВК в 2015 году.

Как сообщает издание Сиб.фм, он вместе с Пригожиным принимал участие в боевых действиях.

— Они вместе принимали участие в военной операции в Сирии, – говорится в сообщении.

Именно тогда руководитель военной компании вручил ему футляр с патронами.

Перед своей кончиной мужчина поручил супруге продать патроны. Военный умер в Новосибирске от инсульта.

Ранее редакция сообщала о том, что купюру в сто рублей продают за миллион в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор — jannoon028

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : ЧВК Вагнер продажа патроны


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