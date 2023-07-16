Новосибирские пчеловоды вновь жалуются на гибель пчел из-за обработки полей

— За 2023 год к нам поступали обращения от граждан с информацией о нарушении норм применения пестицидов и агрохимикатов при обработке сельхозполей, которые повлекли гибель пчел, — сообщили Infopro54 в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области. — Такие случаи зарегистрированы на территории села Быстровка Искитимского района и села Нижнечеремошинское Краснозерского района.

О каком количестве обращений в 2023 году идет речь ― в ведомстве не уточнили, но привели статистику с июня 2022 года — 118 жалоб. Массовая гибель пчел за это время была зарегистрирована на территории Искитимского, Колыванского, Коченевского, Кочковского, Куйбышевского, Новосибирского, Ордынского, Тогучинского, Доволенского, Татарского, Мошковского районов Новосибирской области, а также Кольцово. Более половины обращений поступили повторно: перенаправлены из других ведомств. С участием прокуратуры области проведены 37 выездных проверок в отношении организаций, деятельность которых связана с применением пестицидов и агрохимикатов. Нарушения установлены в 32 организациях, они привлечены к административной ответственности — штрафам.

Напомним, в июне Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект, которым сельхозпредприятия обязали уведомлять о предстоящих обработках полей пестицидами и агрохимикатами все пасеки, расположенные на расстоянии до 7 км от границ полей. Изменения вносятся в федеральные законы «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и «О пчеловодстве». Уведомление необходимо направить не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 3 дня до предполагаемой обработки.

— Как показывает практика, гибель пчел связана с тем, что они попали на рапсовые поля, которые являются очень хорошими медоносами. Пчеловоды стремятся получить легкий мед с таких полей, так как пчелы на них берут хороший взяток. Но чтобы получить качественный рапс, его нужно обрабатывать ядохимикатами, — говорил на пресс-конференции летом 2022 года заместитель начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе. — На 90% можно сказать, что причина массовой гибели пчел — отравление ядохимикатами, применяемыми на рапсе.

Для Новосибирской области эта проблема в последние годы стала весьма актуальной.

Эксперт также заявлял, что большая часть пчеловодов, к которым приезжала ветслужба, не состоят на учете в управлении ветеринарии. Регистрация такого вида деятельности сейчас носит заявительный характер. Далеко не все предприниматели идут на получение ветпаспорта пасеки, так как это требует обязательного прохождения обследования пасеки 2 раза в год, также требуется сдавать продукцию на определение ее качества.

— Ветслужба и администрации районов предупреждали пчеловодов, что будет обработка полей. Кто-то не получил информацию, так как не был доступен, некоторые сетовали на то, что им некуда вывезти ульи, что они не могут их закрыть на такое длительное время. А кто-то вывез на 7-10 км от полей и спас пчел, — комментировал Владимир Гоппе.

При этом он не исключал и вину фермеров. Так, по словам эксперта, существуют разные препараты, которые можно применять, разные правила их использования, в том числе с учетом времени суток, погоды, ветра и многих других факторов, но не все рапсоводы их учли.

По данным управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области, на 6 сентября 2022 года в регионе были зарегистрированы 98 обращений из 11 районов о массовой гибели пчел. В Минсельхоз региона в 2022 году поступили 103 обращения. Для сравнения: в 2020 году ― 4, в 2021-м — 2. Из 103 пасек, где погибли пчелы, только 30% были легализованы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские пчеловоды написали коллективную жалобу в прокуратуру из-за гибели пчел.