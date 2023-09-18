Новосибирские пенсионерки под чарами подростка выкинули с балкона 700 тысяч рублей

Куйбышевский районный суд Новосибирской области заключил под стражу подростка, который необычным способом обманул двух пенсионерок.

Мошенник звонил на стационарные телефоны незнакомым бабушкам и заставлял их поверить в легенду, что их дочери попали в ДТП, где пострадала женщина. Чтобы избежать ответственности, необходимо было отправить денежные средства в сумме 500 000 рублей и 200 000 рублей.

– После чего, второй сообщник, согласно отведенной ему роли, представившись следователем, продолжал разговор по телефону с потерпевшими, и пояснял, что для избежания уголовной ответственности нужно срочно передать деньги курьеру. Для этого бабушки, должны были скинуть наличные с балконов своих квартир, – рассказали в судебном департаменте по Новосибирской области.

Шокированные пенсионерки четко выполняли инструкции подростка. А тот, получив деньги, распорядился ими по своему усмотрению.

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