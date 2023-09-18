СК возбудил уголовное дело из-за ослепшего 10-летнего мальчика в Новосибирске

В громкое дело по ослепшему 10-летнему мальчику вмешался Следственный комитет. Родители ребенка, пытаясь доказать вину врачей в неправильном лечении их сына, обратились за оглаской ситуации в СМИ. По словам отца, в одной из больниц города, маленькому пациенту поставили неверный диагноз. Мальчика лечили от отравления, а в итоге он ослеп и впал в кому.

— Предварительно установлено, что в феврале 2023 года после прохождения лечения в одной из больниц города Новосибирска у 10-летнего мальчика наступило ухудшение здоровья. В настоящее время угрозы для жизни малолетнего не имеется. По уголовному делу назначен комплекс экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего с целью определения следственным путем своевременности и качества оказания мальчику медицинской помощи, — прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Сейчас следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг.

Родители пострадавшего ребенка рассчитывают, что следователям удастся найти виновных и они понесут справедливое наказание.