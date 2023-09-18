СК возбудил уголовное дело из-за ослепшего 10-летнего мальчика в Новосибирске

В громкое дело по ослепшему 10-летнему мальчику вмешался Следственный комитет. Родители ребенка, пытаясь доказать вину врачей в неправильном лечении их сына, обратились за оглаской ситуации в СМИ. По словам отца, в одной из больниц города, маленькому пациенту поставили неверный диагноз. Мальчика лечили от отравления, а в итоге он ослеп и впал в кому.
— Предварительно установлено, что в феврале 2023 года после прохождения лечения в одной из больниц города Новосибирска у 10-летнего мальчика наступило ухудшение здоровья. В настоящее время угрозы для жизни малолетнего не имеется. По уголовному делу назначен комплекс экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего с целью определения следственным путем своевременности и качества оказания мальчику медицинской помощи, — прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.
Родители пострадавшего ребенка рассчитывают, что следователям удастся найти виновных и они понесут справедливое наказание.
Фото Infopro54, Артем Рязанов
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