Новосибирские пограничники нашли 30 мигрантов-нелегалов

Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность граждан Российской Федерации, связанная с организацией незаконной миграции. Благодаря их, так называемой, помощи в нашу страну въехали более 30 жителей Центрально-азиатского региона. Их визы не соответствовали целям пребывания на территории России.

— Фигуранты уголовного дела под предлогом организации гостевого пребывания, осуществляли приглашение иностранных граждан по частным (гостевым) визам. Для пребывания граждан в качестве приглашающих сторон, также использовались жители Алтайского края, непосвященные в преступные намерения организаторов, — прокомментировали в пограничном управлении ФСБ России по Новосибирской области.

Выяснилось, что гости по адресам принимающей стороны не проживают, на миграционный учет не встают и занимаются незаконной деятельностью.

Стартаперов нелегального бизнеса задержали. По данному факту возбуждено уголовное дела по статье «Организация незаконной миграции».