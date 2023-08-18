Пьяный водитель сбил девочку-подростка в Новосибирске

Водитель Лады «Калины» сбил пешехода в частном секторе Новосибирска. Отягчающими обстоятельствами для него стало алкогольное опьянение.

— 17 августа в 21 час 45 минут, водитель, двигаясь по улице ул. 6-й Калужский переулок, напротив дома 74 по ул. Коминтерна, совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщили в госавтоинспекции Новосибирска.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. В отношении водителя инспекторами ДПС был составлен административный протокол, который влечет наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полугода до трех лет.

Ранее редакция рассказывала, что сотрудник полиции сбил 6-летнюю девочку и оставил место ДТП.