Названо решение проблемы кольца ада в Новосибирске

Группа «ВИС» выставит регулировщиков, которые будут сигнализировать водителям о приближении трамвая. Также предусмотрят дежурство тягачей на случай, если вагон остановится и не сможет тронуться сам. Об этом сообщили в пресс-центре муниципалитета.

Светофорам на пересечении Станиславского и площади Труда, Станиславского и Котовского изменят схему работы и продолжительность фаз.

А трамвайно-троллейбусное пересечение решили перенести максимально в левую сторону.

— Если трамвай всё-таки останавливается, он не перегораживает проезжую часть, — пояснил начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов.

Напомним, что измененная схема движения из-за строительства подъездов к четвертому мосту спровоцировала в Новосибирске огромные пробки. Автовладельцы часами проезжают проблемный участок и между собой называют его кольцом ада.

Изменения внесли 14 августа в Новосибирске и продлится оно до окончания строительства мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской.

Ранее редакция сообщала о том, что прокурор проехал по кольцу ада в Новосибирске.