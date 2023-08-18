Рекламодателям

Названо решение проблемы кольца ада в Новосибирске

  • 18/08/2023, 09:56
Автор:
Кольцо ада в Новосибирске
Там поставят регулировщиков.

Группа «ВИС» выставит регулировщиков, которые будут сигнализировать водителям о приближении трамвая. Также предусмотрят дежурство тягачей на случай, если вагон остановится и не сможет тронуться сам. Об этом сообщили в пресс-центре муниципалитета.

Светофорам на пересечении Станиславского и площади Труда, Станиславского и Котовского изменят схему работы и продолжительность фаз.

А трамвайно-троллейбусное пересечение решили перенести максимально в левую сторону.

— Если трамвай всё-таки останавливается, он не перегораживает проезжую часть, — пояснил начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов.

Напомним, что измененная схема движения из-за строительства подъездов к четвертому мосту спровоцировала в Новосибирске огромные пробки. Автовладельцы часами проезжают проблемный участок и между собой называют его кольцом ада.

Изменения внесли 14 августа в Новосибирске и продлится оно до окончания строительства мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской.

Ранее редакция сообщала о том, что прокурор проехал по кольцу ада в Новосибирске.

Фото: Павел Кривошеев

442

Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : пробка кольцо ада Группа ВИС


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

В Совфеде предложили сажать за съемку атак украинских дронов и работы ПВО
17/08/23 15:19
Ежемесячную выплату ветеранам СВО будут назначать автоматически
17/08/23 10:22
В зоне СВО погиб сварщик из Новосибирской области
15/08/23 15:57
цена на гречку

В новосибирском Минсельхозе рассказали об ожиданиях по урожаю гречихи

А также сообщили, что прочих круп в регион в 2023 году ввезено в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Читать статью >>
Новосибирская область получит 650 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья

Новосибирская область получит 650 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья

Освоить эти деньги регион должен до марта 2024 года, или вернуть их обратно в федеральный бюджет.
Читать статью >>
За полгода в Новосибирской области выявили 34 фальшивые купюры

За полгода в Новосибирской области выявили 34 фальшивых банкнот

Это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читать статью >>
Подготовка к школе: обратный отсчет

Дешевле на 60 %: рассказываем, как новосибирцам сэкономить на сборах в школу

Канцелярию и портфели в онлайне можно найти в разы дешевле, чем в офлайн-магазинах. Редакция Infopro54 решила узнать, во сколько в 2023 году обойдется подготовка к школе.
Читать статью >>
В Новосибирске стали чаще покупать квартиры-студии

В Новосибирске стали чаще покупать квартиры-студии

Средняя цена квадратного метра в студиях региона в июне составляла 144 тысяч рублей.
Читать статью >>
Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам

Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам

В Новосибирской области предложили создать Агроэкотехнопарк ― проект производства удобрений из навоза и протестировать новый механизм повышения плодородия почв.
Читать статью >>
Банки Новосибирска приостановили выдачу кредитов из-за повышения ключевой ставки

Банки Новосибирска приостановили выдачу кредитов из-за повышения ключевой ставки

И пересматривают условия кредитования.
Читать статью >>
Новоколледж

У новосибирского «Новоколледжа» новый директор

Им стал Юрий Лобанов.
Читать статью >>
«Мне больно»: появились подробности стрельбы на Ипподромской в Новосибирске

«Мне больно»: появились подробности стрельбы на Ипподромской в Новосибирске

Очевидцы происшествия сами оказывали помощь раненому до приезда медиков.
Читать статью >>
Полторы тысячи участников СВО из Новосибирска получили отсрочку по долгам

Полторы тысячи участников СВО из Новосибирска получили отсрочку по долгам

При этом более 100 новосибирцам-неплательщикам алиментов, которые участвуют в спецоперации, в отсрочке было отказано.
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

Гендиректор ВК «Манжерок» Владимир Щербинин и руководитель обособленного подразделения «Манжерок» компании СБД Владимир Киселев рассказали об экореабилитации знаменитого курорта.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Авиационный колледж в Новосибирске уличили в сговоре с поставщиком
18/08/23 11:28
Право&Порядок
Две новых дорожных камеры установят в Новосибирске за 26 млн рублей
18/08/23 11:09
Город
Работы по ремонту дороги на дамбе ГЭС выходят на финишную прямую
18/08/23 11:02
Власть Общество
Тротуар на улице Толмачевской в Новосибирске обустроят до 20 сентября
18/08/23 10:55
Власть Общество
Под Новосибирском отец и мать делят в суде компенсацию за погибшего на СВО бойца
18/08/23 10:35
Право&Порядок
Пьяный водитель сбил девочку-подростка в Новосибирске
18/08/23 10:24
Происшествия
Новосибирские пограничники нашли 30 мигрантов-нелегалов
18/08/23 10:14
Происшествия
Названо решение проблемы кольца ада в Новосибирске
18/08/23 9:56
Город
В новосибирском Минсельхозе рассказали об ожиданиях по урожаю гречихи
18/08/23 9:42
Агропром Бизнес Экономика
В Новосибирске ограничили движения транспорта на трех улицах
18/08/23 9:31
Город
Новорожденный тротуар появится на улице Толмачевской в Новосибирске
17/08/23 20:02
Город
Палатки, накидки и лопаты отправили из Новосибирска на СВО
17/08/23 19:42
Общество
Топ интересных событий в Новосибирске на выходные 19-20 августа
17/08/23 18:18
Общество
Дмитрий «Гоблин» Пучков дал выбор между «тварью или дурой» матери мобилизованного из Новосибирска
17/08/23 18:05
Общество Происшествия
Новосибирская область получит 650 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья
17/08/23 18:04
Власть Город Недвижимость
Изменения в продаже алкоголя около учебных заведений появились в Новосибирске
17/08/23 17:40
Общество
Сибиряк умер на дереве при сборе орехов
17/08/23 17:32
Происшествия
Штраф вместо урожая: в Новосибирской области установили сроки сбора дикоросов
17/08/23 17:12
Общество
В столице Сибири прошла конференция Женской ассамблеи Новосибирской области
17/08/23 17:06
Бизнес Власть
В Академгородке водитель врезался в столб
17/08/23 16:58
Происшествия
Популярное
В колледжах будут готовить операторов беспилотников
18/08/23 9:49
Новосибирцы обнаружили в городе люки с испанскими надписями
17/08/23 17:45
В Совфеде предложили сажать за съемку атак украинских дронов и работы ПВО
17/08/23 15:19
Кредитная амнистия для семей с детьми
17/08/23 11:06
МВД хочет получить доступ к электронным устройствам граждан в обход суда
17/08/23 9:33
«Дома порядок, белье постирано, рыба пожарена, а жены нет...»
16/08/23 17:44
Новости компаний
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Комфорт»
18/08/23 10:49
Более 400 фактов энерговоровства выявили специалисты АО «РЭС»
18/08/23 9:00
Жители Новосибирской области увеличили спрос на рублевые вклады ВТБ в 1,7 раза
17/08/23 12:43
Банк Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»
17/08/23 10:38
Сбер установил в Сибирских городах скамейки и урны из переработанного пластика
16/08/23 16:23
Стартовал Первый общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб
16/08/23 11:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска