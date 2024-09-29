Конфискованные у новосибирских браконьеров ружья отправят в зону СВО

Изъятые у новосибирских браконьеров охотничьи ружья готовят к отправке в зону Специальной военной операции.
— Солдаты признаются, что из охотничьего оружия эффективно сбивать вражеские дроны, — рассказали в Минприроды Новосибирской области.
Конфискованный охотничий арсенал уже укомплектовали патронами. Сотрудники ведомства на собственные деньги приобрели 1100 самых распространенных для гладкоствольных ружей патронов 12-го калибра.
— Отправкой охотничьего арсенала в зону боевых действий будет заниматься Росгвардия. Предварительно силовики проверят его боеспособность. В нынешнем охотничьем сезоне инспекторы охотнадзора изъяли 18 ружей и еще отдали часть собственных, – добавили в Минприроды.
Ранее редакция сообщала о том, что оперативники УФСБ пресекли незаконный оборот огнестрельного оружия в Новосибирской области. У криминального квартета из Северного района изъяли 6 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, более 500 боеприпасов различных калибров, свыше 0,5 кг пороха, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему.
Источник фото: пресс-служба УФСБ по НСО
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