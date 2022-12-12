Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек

О закупке товаров для военнослужащих сообщило Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР). В ближайшее время будут приобретены не менее тысячи тактических аптечек, а также антидронные ружья и квадрокоптеры. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Агентство инвестиционного развития Новосибирской области

Для закупки необходимого специалисты агентства организовали поиск поставщиков с ценой в разы ниже розничной, к проекту подключились Курганская и Воронежская области.

– Участие в акции приняли как новосибирские предприниматели, так и жители региона. Специалисты агентства провели мониторинг стоимости продукции, которая указана в запросах воинских подразделений, чтобы выбрать наиболее низкую цену. Кроме того, часть продукции будет закуплена напрямую в Китае, что также позволит сократить расходы. В настоящее время АИР оформляет договор на закупку 1 тыс. тактических аптечек, в которые войдут гемостатический (кровоостанавливающий) порошок, жгут с турникетом, пакет перевязочный индивидуальный, пластырь от ожогов и еще порядка десяти наименований продукции, – сообщили в пресс-службе.

Также в декабре на средства акции планируется приобрести пять зарядных станций, пять антидронных ружей и двадцать квадрокоптеров. Несколько предпринимателей в рамках акции передали свою продукцию к Новому году. В частности, в зону специальной военной операции уже отправлены две мобильные бани и подарки бойцам — сладости, мед и кофе.

В ноябре АИР региона запустило акцию «Рябина», в ходе которой планировало к началу декабря собрать вместе с неравнодушными предпринимателями средства на снаряжение для военнослужащих, в том числе мобилизованных, участвующих в специальной военной операции. Акция продлена до конца года.

Фото pixabay.com — adexo_medical