Аудиторы предложили достроить три поликлиники за счет бюджета

— В 2020 году мощности поликлиник увеличены, что привело к росту стоимости проекта на 2 млрд рублей. По итогам отработки сметная стоимость проекта от первоначальной выросла более чем вдвое. При этом индекс изменения цен строительства составил 20-30%, характеристик объекта — на 20-25%. То есть эти факторы объясняют увеличение строительства на 50-60%. Объяснения увеличения стоимости строительства более чем в два раза — нет, — сообщил об итогах проверки реализации ГЧП-соглашения о строительстве семи поликлиник аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Сергей Мартынов.

В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость медучреждений выросла еще на 35%, хотя их характеристики не менялись. С учетом этого стоимость объектов выросла с 7,8 до 21,3 млрд рублей. С учетом роста возмещения по платежам за кредиты поликлиники обойдутся бюджету более чем в 30 млрд рублей.

При этом аудиторы сообщили, что выявили нарушения при пересчете сметной стоимости, утвержденной в сентябре 2022 года.

— Пересчет проведен на те работы, которые уже выполнены на объектах и оплачены по меньшей стоимости. В стоимости оборудования и стройматериалов учтены цены марта-апреля 2022 года, когда был резкий рост курса иностранной валюты и проблемы с логистикой, поставками. В части оптимизации финансовой модели также предлагается исключить из возмещения восстановленный НДС и налог на прибыль, — добавил аудитор. — Только меры по оптимизации финансовой модели могут на 20-25% сократить расходы на строительство поликлиник.

Кроме того, аудиторы рекомендовали оценить целесообразность использования кредитов для строительства учреждений здравоохранения.

— Область может занимать в банках ресурсы по ставке ЦБ +1%, частный инвестор при реализации проектов в рамках ГЧП — под ЦБ +2,5%, заем учредителей предоставляется под 12%. При этом бюджетные и инфраструктурные кредиты область может взять под 3% годовых. То есть расходы бюджета при реализации проектов в рамках ГЧП будут намного больше, — констатировал Сергей Мартынов.

По итогам проверки КСП рекомендовала завершить четыре поликлиники в рамках ГЧП. Оставшиеся три учреждения здравоохранения с самой низкой степенью готовности — строить за счет бюджета области. Это позволит существенно сэкономить бюджетные средства.

— Мы видим, что сроки реализации проектов сдвигаются вправо на два года, а выплаты как были с 2023 года, так и остаются. Почему, когда заключалось допсоглашение, не был учтен перенос сроков вправо по выплатам? При том, что ГЧП предполагает наличие частных инвестиций. Необходимо пересмотреть выплаты ГЧП-партнеру и сдвинуть их по аналогии со смещением сроков строительства поликлиник, — отметила вице-спикер регионального парламента Ирина Диденко. — Что касается возможности снижения стоимости и исключения избыточной уплаты двойных процентов, то это приведет к значительному снижению стоимости объектов. Эти изменения нужно провести в бюджете, тем более что там сейчас указана не актуальная сумма по поликлиникам.

— Еще одно предложение — предусмотреть справедливое распределение при экономии средств при покупке оборудования и т.д. Пока эта экономия не отражается на снижении расходов бюджета. Предлагаем, чтобы экономия более справедливо распределялась между участниками соглашения, — добавил Сергей Мартынов.

Аудитор подтвердил, что заложенный в бюджет капитальный грант увеличен и даже выплачен больше, чем планировалось, так что корректировку в бюджет в части финансирования поликлиник все равно придется вносить.

Министр экономического развития Лев Решетников напомнил, что финансово-экономическая модель проекта — стройка в кредит.

— Это предварительный расчет проекта. Компенсация осуществляется по факту понесенных затрат, — добавил чиновник.

Что касается других рекомендаций КСП, то их, по его словам, проработает рабочая группа.

Депутат Алексей Андреев также предложил поликлинику на ОбьГЭСе строить за счет бюджета, исключив ее из списка ГЧП-проектов. Лев Решетников признался, что, скорее всего, так и придется делать, потому что с проектом ГЧП по этой поликлинике область не вписывается в ограничения инвестиционного фонда. Напомним, согласно региональному законодательству, область может направлять не более 2,5% от собственных доходов бюджета на выплату платежей по ГЧП и концессиям в год.

Ранее редакция рассказывала, что ледовой ареной и поликлиниками ГЧП заинтересовалась прокуратура. По ледовой арене руководителю компании уже выписал штраф более 100 млн рублей.

Фото пресс-службы ГК ВИС