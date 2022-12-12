Заельцовский суд Новосибирска приговорил «черных риелторов» к сроку за обман более 50 человек

Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело по обвинению Евгения Полетаева, Сергея Дузенко и Евгения Семенова.

— На территории Новосибирска указанные граждане на протяжении нескольких лет совершали ряд корыстных преступлений, с целью обогащения за счет незаконных действий с недвижимостью, — говорится в сообщении пресс-службы Заельцовского районного суда Новосибирска.

Организованная группа из четырех человек в период с 2009 по 2017 год вынуждала собственников, которые владели только частью жилплощади в квартирах, покупать долю. Если новосибирцы отказывались, участники группировки начинали терроризировать хозяев квартир. Лидером был Евгений Полетаев, Сергей Дузенко отвечал за угрозы, а Евгений Семенов был риелтор.

Подсудимые квалицировались по статьям «Понуждение к совершению сделки с применением насилия», «Вымогательство в крупном размере, совершенное организованной группой» и «Мошенничество» УК РФ в зависимости от роли в совершении каждого преступления.

Суд приговорил Полетаева к 6,5 годам в колонии общего режима, Семенова к четырем годам в колонии общего режима, но наказание посчитали отбытым из-за домашнего ареста, Дузенко приговорили к двум годам условно, с испытательным сроком два года. В пользу потерпевших подали иск более одного миллиона рублей. Удовлетворены гражданские иски потерпевших, взысканы с Полетаева и Семенова в пользу потерпевших 400 000 рублей и 600 000 рублей, солидарно.

Признано за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков и передан вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

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