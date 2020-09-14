В Сибири подводят итоги единого дня голосования

Итоги единого дня голосования подводят в регионах Сибирского федерального округа. 13 сентября 2020 года в Иркутской области состоялись выборы губернатора, в Новосибирской области избраны депутаты Законодательного Собрания, в городах Новосибирске и Томске сформированы новые составы представительных органов местного самоуправления. Всего по результатам голосования в субъектах Федерации округа будет замещено более 16 тысяч мандатов, сообщили в Сибирском ОИЦ.

Отмечается, что в текущем году по решению ЦИК России возможность долгосрочного голосования в течение двух дней, предшествующих дню голосования (11 и 12 сентября), была предоставлена избирателям в Иркутской и Новосибирской областях, а также в г. Томске. Для муниципальных выборов аналогичные решения приняты в Республике Тыва и Алтайском крае.

— В избирательных кампаниях текущего года была обеспечена политическая конкуренция. Поэтому особенно важно, что серьёзных нарушений, способных повлиять на легитимность итогов голосования, зафиксировано не было, — отметил полпред.

В Иркутской области по состоянию на 20-00 13 сентября явка избирателей составила 32,53%. По предварительным результатам выборов высшего должностного лица региона после обработки 96,42% бюллетеней: 60,51% голосов избирателей получил кандидат Игорь Кобзев, 25,97% Михаил Щапов, остальные кандидаты получили менее 5% голосов.

В Новосибирской области явка избирателей составила 27,67%. По предварительным результатам на выборах в Законодательное Собрание области после обработки 94,02% бюллетеней: партия «Единая Россия» получила 38,04% голосов избирателей, партия КПРФ – 16,93%, ЛДПР – 13,18%, остальные партийные объединения получили менее 10% голосов избирателей.

Фото Евгении Серёгиной