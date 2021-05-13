Новосибирские предприниматели вывели новый рыбный гибрид

Новосибирская компания ООО «Рыбхоз» экспериментирует с технологиями и получением новых, более высокопроизводительных гибридов. В 2020 году в хозяйстве начали выращивать пелчирмука — тройной гибрид (пелядь, чир и муксун), который показывает более высокие темпы роста, чем родительские виды рыб.

— Рыбные гибриды вообще воспроизводятся плохо. Этой темой занимались многие, но бросали, так как считали ее неперспективной, а у нас получился тройной гибрид — в этом весь интерес. Естественно, все делается в искусственных условиях, так как в естественной среде такой процесс невозможен, — рассказал Infopro54 директор ООО «Рыбхоз» Владимир Калгин.

Первую партию пелчирмука компания запустила в озеро Каргатского района осенью 2020 года. Сейчас планирует отлавливать образцы, чтобы оценить, как гибрид перезимовал, а также темпы его роста и вкусовые качества.

— Пока о промышленных масштабах производства говорить рано. Для этого необходимо провести масштабные научные исследования, чтобы оценить все параметры гибрида. На мой взгляд, это неплохая тема для научной работы, так что, надеюсь, ученые этим заинтересуются, — говорит Владимир Калгин. — После того как будут получены и проанализированы все данные, можно будет говорить о большом производстве.

Впрочем, предприниматель уверен в перспективах гибрида. В этом году его закупила еще одна рыбохозяйственная компания, которая запустила мальков в отдельный водоем, чтобы оценить новинку на практике.

— До кризиса спрос на рыбу сиговых пород рос стабильно. Из-за пандемии платежеспособность населения упала, и эта динамика затормозилась. Тем не менее всю рыбу, что мы производим, у нас покупают партнеры, самым крупным из них является ООО «Новосибирскрыба». Кроме того, мы отгружаем наш рыбопосадочный материал в другие регионы, по всей стране и за рубеж. Сами мы свою продукцию перерабатывать не успеваем. Только выращиваем, вылавливаем и замораживаем, — поясняет Калгин.

Если гибрид пелчирмука покажет расчетную эффективность, то компания планирует расширять работу по воспроизводству рыбопосадочного материала.

— У нас есть планы организовать садковую линию по содержанию маточного поголовья. Причем не только по гибриду, но и по остальным сиговым, с которыми мы работаем. Каждый год мы получаем квоты на воспроизводство рыбопосадочного материала, а его нужно содержать, кормить и продавать на рынке, — поясняет глава «Рыбхоза».

В 2020 году компания произвела 264 млн штук рыбопосадочного материала, в основном сиговых (пелядь, нельма, муксун). В последнее время на предприятии фиксируют значительный рост спроса на молодь рыбы.

В целом по региону за первый квартал 2021 года в промышленных целях выловлены почти 2 тысячи тонн рыбы, что почти на 60% больше показателей прошлого года. Сейчас на этом рынке работают 273 компании. По итогам 2020 года вылов выращенной товарной рыбы в регионе составил 1520 тонн. С учетом промышленного вылова, на водоемах Новосибирской области за прошедший год выловлены 11735 тонн рыбы, что на 333 тонны больше уровня 2019 года.