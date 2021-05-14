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Рекомендации по выбору постельного белья

  • 14/05/2021, 08:36
Постельное белье должно обладать определенными параметрами - от этого во многом зависит качество отдыха. Необходимо со всей ответственностью подойти к выбору принадлежностей для сна, иначе в скором времени придется покупать новые.

Перед приобретением пододеяльников, простыней и наволочек нужно убедиться, что они соответствуют определенным критериям. Покупайте постельное белье только в надежных магазинах https://www.creditasia.uz/postelnoe-bele_1/, выбирайте качественные комплекты, рассчитанные на продолжительную эксплуатацию.

Каким требованиям должны отвечать качественные КПБ?

Важно, чтобы ткань, из которой пошиты постельные принадлежности, пропускала воздух и не впитывала влагу. Подобные характеристики имеют хлопчатобумажные, шелковые, льняные и бамбуковые комплекты.

Принадлежности для сна должны быть прочными и устойчивыми к износу. Белье нуждается в частых стирках, поэтому нежный и рыхлый текстиль быстро утратит презентабельный вид.

Добросовестные производители при изготовлении постельного белья применяют стойкие к действию горячей воды красители, отдают предпочтение составам, компоненты которых не вызывают аллергических реакций.

Комплекты постельного белья, которые отвечают этим требованиям, обладают продолжительным сроком службы. Дарят приятные тактильные ощущения, красиво смотрятся.

Рекомендации по выбору КПБ

Основными критериями выбора постельного белья являются:

  1. Цветовая гамма.
  2. Размер.
  3. Материал изготовления.

Особое внимание нужно обратить на упаковку. Чем дороже комплект, тем выше его качество. Предпочтение следует отдавать текстилю в плотной картонной упаковке, она убережет его от повреждений при транспортировке.

Этикетка на коробке должна быть надежно приклеена и четко пропечатана. Убедитесь, что там указано название фирмы-производителя и контактную информацию. Недобросовестные фабрики часто скрывают эти сведения. На этикетке также указывается состав ткани, список изделий, которые входят в комплект, размеры, рекомендации по уходу.

Срок службы постельного белья во многом зависит от плотности ткани. Этот параметр колеблется в пределах 20-280 нитей на 1 см кв. Чем больше плотность, тем более прочными и долговечными будут изделия.

Качественные комплекты шьют из цельных кусков ткани, у них нет лишних швов. Шов, который проходит по центру изделия, указывает на несоответствие основным требованиям. Такие комплекты быстро рвутся, их внешний вид оставляет желать лучшего.

На стадии выбора принадлежностей для сна внимательно осмотрите изнаночную сторону и места стыков, отделку краев. Нитки, который производитель использовал для создания комплекта, должны быть крепкими и надежно скрепленными.

Самым удобным в использовании считается постельное белье с простыней, оснащенной резинкой и глухим пододеяльником. Оно практично, не сползает и не мнется во время использования. Откажитесь от покупки комплекта с лишней фурнитурой – это затруднит его стирку, к тому же, об нее можно пораниться.

Какую ткань предпочесть?

Одним из ключевых критериев выбора постельного белья является ткань. Производителями применяются различные материалы, у каждого варианта свои плюсы и минусы.

Самыми популярными считаются хлопковые комплекты. Такая ткань обладает на 100% натуральным составом, хорошо пропускает воздух и не выбирает влагу. Белье из хлопка легко гладить, оно быстро высыхает.

Практичностью и отменными прочностными свойствами отличаются бязевые комплекты. Они служат своим владельцам на протяжении нескольких лет, устойчивы к износу и доступны по стоимости.

Батистовое белье дарит приятные тактильные ощущения, от такой ткани веет прохладой. Минус в том, что оно быстро изнашивается.

Атласные комплекты легкие и прочные, материал из которого их шьют, имеет особое переплетение нитей. Это делает его устойчивым к износу, обеспечивает продолжительный срок службы.

Сатиновые простыни, наволочки и пододеяльники имеют красивый матовый блеск и похожи на шелк. Они нетребовательны в уходе, быстро высыхают и легко гладятся.

Льняные изделия экологичны, но легко сминаются.

Шелковые комплекты отлично подходят для создания романтичной обстановки, символизируют роскошь. Они гигроскопичны, воздухопроницаемы, не требуют сложного ухода, не электризуются.

Расцветка постельного белья должна вписываться в интерьерную концепцию. Хотя, многое здесь зависит от индивидуальных предпочтений.

Перед покупкой комплекта убедитесь, что его размеры соответствуют параметрам кровати.

Постельное белье, выпущенное добросовестными фабриками, не имеет запаха. С легкостью выдерживает многочисленные стирки, сохраняя при этом исходную яркость цвета.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : товары для дома


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