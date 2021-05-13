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ВТБ утроил выдачу потребительских кредитов в апреле

  • 13/05/2021, 18:21
В апреле ВТБ выдал 150 тысяч кредитов наличными на сумму 122 млрд рублей, что стало рекордным показателем для банка за всю историю и в три раза превышает результат апреля прошлого года.

В Новосибирской области клиенты ВТБ оформили более 3 тысяч потребительских кредитов на 2,4 млрд рублей – на 80% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Банк ВТБЗа первые четыре месяца текущего года ВТБ в Новосибирской области выдал более 10 тысяч кредитов наличными на 8,8 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат января-апреля прошлого года. В целом по стране с начала  года клиенты ВТБ оформили уже около 500 тысяч потребительских кредитов на более чем 420 млрд рублей, это на 75% выше показателя за январь-апрель 2020 года. Портфель в данном сегменте превысил 1,6 трлн рублей, рост с начала года – на 9%.

«В апреле выдачи кредитов в России оказались на рекордном за несколько лет уровне. Продолжается отложенный спрос после ограничений прошлого сезона, банки предлагают выгодные условия кредитования, а население реагирует на повышение ключевой ставки со стороны Банка России, ожидая аналогичных изменений со стороны коммерческих банков. ВТБ на сегодняшний день сохраняет условия по своим кредитам наличными без изменений, и мы ожидаем, что рост спроса на заемные средства продолжится, что позволит нам на четверть увеличить объем кредитования по итогам этого года. Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, поэтому мы уделяем внимание удобству и скорости процесса одобрения и выдачи кредита, что и дает возможность ВТБ расти быстрее рынка», – отметил Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ (ПАО).

Кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Минимальная ставка составит 5,4% годовых при условии подключения страховки. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы потребительские кредиты ВТБ банки


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