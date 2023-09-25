Новосибирские предприниматели взяли микрокредитов почти на 724 млн рублей

Новосибирские предприниматели в первом полугодии 2023 года взяли более 300 микрозаймов на общую сумму почти 724 млн рублей, сообщили в Сибирском ГУ Банка России. Это на 12% меньше по количеству и на 3% больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что больше всего денег заняли представители бизнеса из реального сектора экономики — небольшие производственные предприятия, строительные организации, транспортные компании. На втором месте — оптово-розничные компании. Кроме того, за кредитами обращались фермерские хозяйства региона.

— Предприниматели использовали микрозаймы на различные цели. Одни пополняли оборотные средства, другие — инвестировали в развитие, например покупали оборудование или транспорт. Были и те, кто брал деньги на рефинансирование кредитов, полученных на предпринимательские цели в банках, — рассказал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Он напомнил, что ставки в государственных МФО, а на них пришлось около 90% заемных денег, зачастую ниже банковских, так как субсидируются из федерального или регионального бюджетов. Максимальная сумма, которую может получить бизнес в МФО — 5 млн рублей.

— В первом полугодии 2023 года новосибирские предприниматели в среднем занимали 2,4 млн рублей. При этом самыми популярными были микрозаймы на сумму от 3 до 5 млн рублей, на втором месте — в пределах 1 млн рублей, — уточнил Сергей Жаботинский.

По данным Сибирского ГУ Банка России, на 1 июля 2023 года в Новосибирской области было зарегистрировано четыре микрофинансовых организации предпринимательского микрофинансирования. Такой статус получают те МФО, которые не менее 70% договоров заключают с бизнесом и у которых не менее 75% от объема средств выданы индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. С 1 октября 2023 года в расчет будут включатся самозанятые.

Ранее редакция сообщала, что участники микрофинансового рынка готовы рефинансировать кредиты друг друга.