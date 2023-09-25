Ради хайпа новосибирский блогер лег под поливальную машину

Новосибирского блогера Богдана Киселева чуть не переехала поливная машина.

Киселев выложил в своем Телеграм-канале видео, где он бросается под струю воды поливальной машины. Парень улегся на асфальт и едва не попал под колеса. К счастью, автомобиль двигался на медленной скорости и успел затормозить. Блогер объяснил свой поступок тем, что просто захотел помыться.

За кадром оператор громко хохочет и шутит.

― Как же ты хорош! ― хвалит блогера видеооператор.

Такой поступок не остался без внимания жителей Новосибирска. В соцсетях на него обрушился шквал критики.

― Золотая молодежь провинциального города.

― Дурак, а если бы задавили?

24 сентября Богдан сообщил своим подписчикам о грозящей ответственности.

― Говорят явится 25 сентября к 10 часам по поводу административного штрафа, ― написал блогер.

Следом он опубликовал повестку от МВД России.

Творческий путь новосибирского любителя хайпа начинался с безобидных пранков в метро. Он подсаживался к девушкам и пытался их поцеловать. Кто-то из дам сразу давал наглецу пощечину, а кто-то отвечал взаимностью. В ответ Богдан дарил им розы.

Ранее редакция сообщала о том, что директор Горзеленхоза получила срок за упавшее на мальчика дерево в Новосибирске.