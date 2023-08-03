Участники микрофинансового рынка готовы рефинансировать кредиты друг друга

Некоторые участники микрофинансового рынка в условиях ужесточающейся конкуренции за клиентов начали предлагать рефинансирование займов: на более длинный срок с меньшей ставкой. Эта практика хорошо распространена банковском рынке. Рефинансированные займы периодически занимают в портфеле банков довольно весомую долю.

Управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева отметила, что компания стала первой среди микрофинансовых организаций из топ-10, кто начал предлагать продукт для реструктуризации долга на сумму от 70 000 до 100 000 рублей сроком до года без обеспечения. По ее наблюдению, такие займы интересуют клиентов, которые хотят реструктуризировать свою задолженность у других кредиторов, заменив несколько продуктов одним с более низкой ставкой.

— Практика рефинансирования займов других компаний под значительно более низкую ставку не является массовым явлением на рынке МФО. Основной сегмент рынка беззалоговых займов — это PDL-продукт или так называемые займы «до зарплаты» со сроком до 30 дней. Часть рынка работает со среднесрочными займами на срок не более 6 месяцев и с дневной ставкой выше 0,5%, — комментирует Киселева. — Мотивация МФО понятна: без обеспечения компания принимает на себя высокий риск, который должен быть компенсирован ставкой. Также есть третий вариант — это займы под залог, где компания может предложить ставку еще ниже, так как стоимость залога покроет все убытки.

— За счет рефинансирования у компаний появляется дополнительный канал привлечения клиентов — если она предлагает рефинансирование для сторонних заемщиков. И даже когда МФО рефинансирует только своих клиентов, это всё равно положительно сказывается на маркетинговых показателях: такое предложение повышает retention rate — процент удержания клиентов, освобождает ресурсы на их привлечение, способствует финансовой устойчивости МФО, так как стабилизируют денежные потоки, — поясняет Петков.

Андрей Петков, генеральный директор МФК «Честное слово», также считает, что рефинансирование — вполне актуальная тема для МФО, поскольку недавние меры от регулятора (сокращение дневной ставки и новые лимиты на выдачу микрозаймов) обострили конкуренцию за заемщиков.

В пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ также наблюдают, что крупные компании, которые относятся к лидерам рынка, включают рефинансирование в продуктовые линейки. Однако говорить о наличии тенденции пока преждевременно, сообщили редакции.

Новые риски

При этом собеседники редакции подчеркивают, что несмотря на наличие спроса не планируют делать рефинансирование одним из основных продуктов.

— Масштабировать этот продукт проблематично из-за ряда ограничений: как минимум, под рефинансирование попадают не все займы. Кроме того, несмотря на то, что спрос на продукт есть, он не доходнее прочих долгосрочных предложений компании, — говорит Андрей Петков.

Олеся Киселева добавляет, что каждое перекредитование заемщика повышает риск дефолта, поэтому компании однозначно заинтересованы в том, чтобы это не коснулось их клиентов.

— Так называемое перекредитование доступно клиентам, не просто имеющим опыт пользования займами, но и умеющим планировать свои расходы с учетом графика платежей раз в 14 дней. Безусловно, мы учитываем и текущую долговую нагрузку заемщика при принятии решения. Мы пока не можем буквально рефинансировать обязательства клиента и, так скажем, не «давать деньги в руки», а оплачивать долги кредиторов. Поэтому в первой версии такой заем получают клиенты с низкой долговой нагрузкой и высоким скоринговым баллом, — рассуждает эксперт.

По ее словам, тщательная проверка клиента, высокие требования к платежной дисциплине и размеру текущей долговой нагрузки определены в том числе для того, чтобы предотвратить дефолт заемщика, если денежные средства будут потрачены не на рефинансирование, а на личные цели.

Андрей Петков уверен, что степень риска рефинансирования для МФО сильно зависит от организации процесса и условий программы.

— Скажем, если компания рефинансирует своих клиентов, то нужно смотреть, как в ней устроено погашение предыдущего займа. Когда рефинансирование предлагают внешним заемщикам, встает вопрос их скоринга, то есть оценки кредитоспособности, — говорит он.

В Сибирском ГУ ЦБ отметили, что моделями оценки заемщиков и системой управления рисками МФО управляют самостоятельно:

— Существенного влияния на финансовую устойчивость при отлаженных процессах подобные услуги не окажут. По уровню рисков они сопоставимы с традиционными займами.

Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров полагает, что для «продающих» кредиторов история с рефинансированием имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, МФО передаст проблемного клиента другому кредитору, получив выплату задолженности в полном объеме без затрат на взыскание. С другой стороны, она может потерять этого порядочного клиента, который в целом не отказывается возвращать деньги, — ведь с ним можно было бы продолжать работать.

Для «выкупающего кредитора» риски также могут быть значительны.

— Например, МФО за счет реструктуризации выкупленной суммы задолженностей снизит долговую нагрузку добросовестного заемщика ― и он вернется на кредитный рынок через год-два в новом статусе «незакредитованного». Но у МФО не будет гарантий, что этот заемщик справится с выплатами в течение длительного периода времени — экономическая обстановка может оказаться нестабильной, — поясняет Макаров. — К тому же в результате снижения долговой нагрузки ниже допустимого уровня он станет привлекательным клиентом для других МФО и сможет получить у них дополнительные займы, вернувшись на прежний уровень закредитованности.

Директор ООО МКК «Академическая» Павел Волков считает, что компания, предлагающая рефинансирование, увеличивает сумму долга, которую потом каким-то образом придется возвращать, в том числе и в судебном порядке.

— Да, некоторые микрофинансовые организации вводят в свой пакет услуг данный продукт, но я не думаю, что он «выживет» в реальных условиях, — заявляет Волков. — Рефинансирование — это больше банковская история: если человек когда-то взял кредит под 22%, а ему предлагают ставку 15%, то смысл рефинансироваться есть. На рынке микрозаймов эта бизнес-идея не демонстрирует эффективность. Никто не может гарантировать, что заемщик в течение длительного времени успешно рассчитается с долговыми обязательствами.

Рука помощи

Участники рынка считают, что в большинстве случаев рефинансирование займов при правильной оценке клиентов позволит им стабилизировать финансовое положение и войти в график.

— При принятии решения о реструктуризации мы учитываем текущую долговую нагрузку клиента и одобряем заем только клиентам с низким уровнем ПДН и высоким скоринговым баллом, — рассказывает Олеся Киселева. — При расчете долговой нагрузки учитываются ежемесячные платежи, то есть сумма двух платежей по графику. Так как срок реструктуризации кредита фактически равен году, ставка по нему ниже, чем по другим видам займов в сегменте без обеспечения. Соответственно, ниже и долговая нагрузка на клиента.

Роман Макаров уверен, что рефинансирование — тот продукт, который принесет пользу заемщикам, так как это реальная альтернатива банкротству с его негативными последствиями.

По мнению Павла Волкова, для заемщика финансовый продукт тоже несет мало хорошего.

— Для чего берут микрозаем? Чтобы быстро перекрыться по кредиту, оплатить срочную и незапланированную покупку, штраф, учебу и т. д. У человека может быть 5-10 микрозаймов, и ошибочно полагать, что рефинансирование в одном месте поможет быстро закрыть их все. Чуда не произойдет ― просто долг станет больше, — заявляет собеседник редакции.

В Сибирском ГУ ЦБ уверены, что рефинансирование в МФО может стать популярным, но только если сами потребители сочтут предложенные условия достаточно привлекательными.

— Рефинансирование — это замена имеющегося займа/кредита новым, но на более комфортных условиях. Эта услуга, безусловно, поможет заемщикам, которые оказались в трудной ситуации, исполнить обязательства. Рефинансирование будет способствовать не росту, а сокращению числа банкротств, — говорится в ответе на запрос, полученном редакцией. — Банк России поддерживает инициативы компаний, которые не только повышают доступность финансовых услуг, но и улучшают благосостояние заемщиков. Вместе с тем на рынке микрофинансирования должны соблюдаться принципы законности и пресекаться недобросовестные практики.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке продажи долгов микрофинансовых компаний — высокий сезон.