Вписан ли платный мост в дорожную сеть Новосибирска?

— Мы должны быть заинтересованы в максимальном содействии загрузки платного четвертого моста автомобилистами. Если трафик после его запуска не будет увеличиваться, то мы должны будем увеличивать объем бюджетных средств, направляемых концессионеру, — напомнил депутат Александр Бурмистров после того, как глава департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев назвал на сессии горсовета изменения, которые планируется внести в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2018-2030 годы.

— По проекту четвертого моста он сразу переходит в Ипподромскую. Он не предполагает связки со створом улицы Зыряновской в сторону Серебренниковской и Восхода с последующим выходом в центр города. 135 млн рублей, которые заложены в программе на Зыряновскую, не хватит на строительство развязки для поворота налево с улицы Ипподромской, а без развязки совершить этот маневр мешает большой встречный поток. Не будет выезда в центр — не будет трафика по четвертому мосту, — говорит он. — Еще один вопрос — по выезду с Ипподромской на улицу Кирова и далее в центр города. Тут вообще заложены 15 млн рублей на 2027 год. Что это будет за дорога, где она пройдет, учитывая диверсию, которая была рядом с ЖК «Флотилия»? И что мы будем делать до 2027 года, когда платить за мост концессионеру придется уже с 2024-го?

Бурмистров пояснил, что в этом контексте он смотрел поправки в программу и пока не видит, как с платного моста будет организован выезд автомобилей в центр города, что серьезно снижает его привлекательность для автомобилистов.

Депутат Игорь Украинцев также поинтересовался: если с платного моста можно будет повернуть в центр только доехав до Сухого лога, а более ранние повороты с Ипподромской налево фактически не работают, то зачем заезжать на четвертый мост тем, кому нужно попасть в центральную часть города? Проще будет поехать по Октябрьскому или Димитровскому мосту.

Константин Васильев пояснил, что вопрос разгрузки путепровода на Зыряновской и организации движения с моста сейчас находится в стадии обсуждения. Возможно, будет принята другая концепция. Что касается выезда на Кирова с Ипподромской, то этот вопрос будет решаться вторым этапом, сейчас он обсуждается с департаментом строительства.

Первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов напомнил, что тему с проездом мимо ЖК «Флотилия» взял на контроль региональный парламент.

— Мы против проезда, так как он пройдет через сквер, которому недавно было присвоено имя Юрия Бугакова (Экс-депутат Заксобрания, создатель ЗАО «Племзавод «Ирмень», умер в 2021 году. — Ред.). Жители ЖК «Флотилия» — против еще одной дороги под окнами. Кроме того, там запланировано строительство школы, и люди не хотят, чтобы дети переходили проезжую часть. По этому поводу были совместные совещания с заместителем мэра Олегом Клемешовым. Большая просьба: учесть это пожелание, оставить сквер Бугакова и не допустить строительства, — предупредил Панферов.

Игорь Украинцев предложил рассмотреть возможность решения вопроса со съездом с Ипподромской на Кирова через дорогу, которая проходит мимо центра «Сибирь-Хоккайдо».

Послушав ответы начальника департамента транспорта, Александр Бурмистров констатировал, что у города до сих пор нет понимания по интеграции платного моста в дорожную систему Новосибирска. Напомним, запуск движения по четвертому мосту запланирован на осень 2023 года.

— Сейчас вопрос не о том, кто сколько упер при строительстве дождевого коллектора на площади Труда, а о том, сколько мы будем платить из бюджета концессионеру. Да, это финансовые убытки областного бюджета. Но потенциально это те деньги, которые мог бы получить город, но не получит, — комментирует депутат. — Что касается проезда мимо ЖК «Флотилия»… А если вопрос встанет между сквером и многомиллиардными расходами бюджета, то что мы будем защищать? Я пока не могу получить ответы на свои вопросы и понимаю, что их не существует.

— Четвертый мост — крайне бестолковый продукт. В его создании совершенно отсутствует планирование, но нам его навязали. Так давайте его сделаем хоть немного привлекательным для автомобилистов, — прокомментировал редакции после завершения сессии Александр Бурмистров. — А вообще таких мест в дорожной сети города, которые можно расшить, чтобы кардинально улучшить транспортную доступность, немало. Например, продолжение улицы Зорге до Советского шоссе. Или создание эстакады на улице Порт-Артурской. Но тут речь идет именно о транспортных коллапсах, а в случае четвертого моста — еще и миллиардных выплатах из бюджета.

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев обратил внимание Александра Бурмистрова на то, что развязка съезда с четвертого моста на правом берегу и выезд с улицы Ипподромской на Кирова — это разные темы. И предложил коллегам проголосовать за внесение изменений. Их поддержало большинство депутатов.

Сегодня пресс-служба ГК «ВИС» сообщила, что на работах по строительству моста через Обь в Новосибирске заняты более 1270 человек и 180 единиц специальной строительной техники. Концессия по созданию скоростной хорды, соединяющей Южную площадь с площадью Труда, реализуется в соответствии с графиком. Строители приступили к устройству дорожного полотна будущей скоростной автомагистрали. В русловой части моста на 70% завершены работы по укладке слоя гидроизоляционного покрытия на площади около 15000 кв. м. На Зыряновском путепроводе в правобережной части города эти работы уже завершены. Общая строительная готовность всех объектов, создаваемых в рамках транспортной концессии, — более 60%. Срок завершения строительства в соответствии с действующим концессионным соглашением — конец 2023 года. В 2021 году Минтранс региона называл ориентировочные тарифы за проезд по четвертому мосту.

Ранее редакция сообщала, что Минтранс области отказывался согласовывать отчетность концессионера четвертого моста.