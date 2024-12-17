Новосибирские производители одежды рискуют обанкротиться из-за маркировки

Закон об обязательной маркировке товаров легкой промышленности, вступивший в силу 1 ноября, поставил малый и средний бизнес из этой отрасли «на грань закрытия», написали предприниматели в обращении к президенту, опубликованном на портале Ura.ru. Авторами письма числятся Ассоциация предпринимателей розничной торговли и общественная организация «Содействие малому бизнесу».

Производители утверждают, что озвученные оценки затрат в 60 копеек на единицу товара применимы в первую очередь к крупным предприятиям, а небольшим производствам или торговым точкам приходится тратить сотни тысяч или даже миллионы рублей на установку и поддержание системы. В связи с этим они предупреждают о росте потребительских цен на продукцию легпрома на 15-30%, просят отложить нововведения и доработать систему маркировки.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина полностью согласна с этим утверждением.

— Изначально эта была очень хорошая инициатива, призванная защитить производителей от контрафакта. Предполагалось, что маркировка будет добровольной и будет работать так: если производитель сам опасается подделок, то он может маркировать свою продукцию. На момент рассмотрения нового законопроекта мы и предлположить не могли, что ее сделают обязательной для всех, — комментирует собеседница Infopro54.

При этом эксперт не исключает, что для части производителей одежды маркировка может стать обязательной: если речь идет о товарах из разряда роскоши.

— Производство шуб, например, можно внедрить в эту систему без ущерба для производства. Для них это ни такие большие затраты, да и подделывают их изделия нередко. А вот небольшие предприятия переводить на эту обязаловку нельзя. Они могут просто не выдержать такой финансовой нагрузки. Дорогостоящее оборудование, доплата за сами марки и за выпуск в оборот — это огромные суммы. Плюс нередко приходиться брать в штат специалиста, который будет этим заниматься. Да и найти такого сотрудника очень сложно, — комментирует Наталья Пинигина.

В завершение эксперт отметила, что если государство не услышит мелкий и средний бизнес, то последствия могут быть самыми печальными.

— Компании легпрома станут закрываться потому что другого выхода не будет, — предупреждает Пинигина.

Президент межрегиональной ассоциации предпринимателей и предприятий легкой промышленности «Мода.Технологии.Ритейл» Алена Русакова добавляет, что система маркировки действительно может решить ряд проблем предпринимателей, но она нуждается в доработке, а интеграция ее в бизнес-модель должна быть максимально безболезненной.

— Конечно, это хороший инструмент для защиты компаний в том числе от недобросовестных покупателей. Вот конкретный случай: человек заказывает дорогой товар в маркетплейсе, после чего приобретает его дешевую подделку, в пункте выдачи меняет изделия и отправляет подделку назад. И такие случае происходят очень часто. Маркировка способна эту проблему решить. Но небольшой компании поставить у себя на производстве полный цикл такого оборудования просто нереально, потому что это очень дорого. Плюс быстрая сменяемость моделей, — поясняет Русакова.

В связи с этим эксперт считает, что необходимо найти механизм, который позволит маркировать товар удаленно. Помимо этого, для малого бизнеса эта услуга должна быть льготной либо аутсорсинговой, включающей консультацию.

— Первый год работы программа должна быть протестирована на разных бизнесах, чтобы разработать самый комфортный формат работы. Это необходимо для того, чтобы компании не убивать, а развивать. Предпринимателей нужно обязательно поддержать в переходный период. Работать в черную — это не выход. А выход — это создание услуговых баз экспертов, к которым можно будет обращаться за консультацией, — предлагает Алена Русакова.

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