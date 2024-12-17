Иномарку порвало на части в ДТП на Петухова в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
Согласно информации Госавтоинспекции Новосибирской области, 16 декабря вечером водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и врезался в световую опору напротив дома 12а по улице Петухова.
Салон автомобиля оказался в одной стороне, а подрамник — в другой.
В результате полученных травм погибли водитель иномарки и его 20-летняя пассажирка.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Подписчики телеграм-канала «АСТ-54 Black», где были опубликованы кадры с места аварии, предположили, что водитель, возможно, превысил скорость и совершил резкий манёвр на скользкой дороге. Новосибирцы выражают искренние соболезнования родным погибших.
Ранее редакция сообщала о том, что автобус с пассажирами попал в ДТП под Новосибирском. 11 человек пострадало.
Источник фото: АСТ-54
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