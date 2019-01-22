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Новосибирские производители представят свою продукцию на выставке «Отечественные строительные материалы»-2019

Коллективный стенд субъектов МСП региона представят четыре предприятия.
  • 22/01/2019, 15:54
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С 29 января по 01 февраля на центральной выставочной площадке страны ЦВК «Экспоцентр» состоится 20-я специализированная выставка «Отечественные строительные материалы (ОСМ)»-2019, сообщили в Агентстве стратегических коммуникаций ВДА.

— На выставку ОСМ-2019 съезжаются дистрибьюторы и покупатели из разных уголков страны: от Владивостока до Калининграда, — отметили в Агентстве.

Аудитория мероприятия — строительные организации, представители специализированных магазинов и сетей DIY, торгово-закупочных и девелоперских компаний, инженеров проектировщиков, заказчики строительных работ, подрядчики, компании по монтажу, члены ведущих отраслевых ассоциаций, архитекторы, дизайнеры.

Для оптовиков, розничных продавцов, архитекторов и строителей — это возможность увидеть продукт вживую и пообщаться с производителями.

Структурное подразделение ГУП НСО «НОЦРПП» — Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области в целях содействия в продвижении их товаров, работ и услуг на российские и международные рынки участникам новосибирской делегации предоставляет рабочее место в рамках коллективного стенда, обеспечивает участие в деловой программе выставки, в соответствии с потребностями организованы переговоры с перспективными партнерами.

Коллективный стенд субъектов МСП Новосибирской области представят следующие участники: ООО «АМТ-групп», ООО «Раздвижные перегородки», ООО «Акустические технологии», ООО «АМТ-групп Новосибирск». Компании преследуют разные цели участия.

Так, для компании ООО «Раздвижные перегородки» это первое участие в выставке такого масштаба.

— Главная цель участия, это заявить о себе, о своем продукте, выйти на другие регионы. Нам важно рассказать о том, что мы не только изготавливаем высокого качества трансформируемые стены и перегородки, но и разрабатываем такие проекты, как Помещения-Трансформеры, которые позволяют максимально эффективно использовать квадратные метры. Выставка ОСМ-2019 – это прекрасная возможность познакомиться с будущими партнерами и заказчиками, в лице проектировщиков и крупных застройщиков социально значимых объектов и коммерческой недвижимости. На выставке мы представим образец трансформируемой перегородки, а также покажем фотографии и видео уже реализованных проектов, — отметила директор компании Ольга Дубовицкая.

По словам директора ООО «АМТ-групп» Александра Аверкина, целью участия в выставке является презентация компании как подрядчика или генподрядчика при строительстве объектов специального назначения: административных, медицинских, научных, спортивных, театрально-концертных, многофункциональных. Специалисты компании обеспечивают полный цикл производства работ от подготовки земельного участка до монтажа специализированных отделочных материалов, покрытий и инженерных систем в любой точке на территории Российской Федерации. Имеет широкий перечень лицензий и СРО: допуск к объектам государственной тайны, работу с источниками радиационного излучения, лицензию МЧС, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-9005.

Для ООО «Акустические технологии» целью участия в выставке является презентация нового материала торговой марки SonaFloor и его уникальных пользовательских характеристик. SonaFloor – инновационный высокоэффективный вибро — звукоизоляционный материал на основе сшитого пенополиэтилена плотностью 28 кг/м толщиной 5 мм и 8 мм, гарантирующий выполнение требований СП 51.13330.2011 по ударной звукоизоляции между жилыми квартирами. Применение материала марки «SonaFloor» позволяет снизить ударный шум на 23-24 дБ и устранить дефицит ударной звукоизоляции. SonaFloor – лауреат конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская Марка».

Также ООО «Акустические технологии» представит услуги генпроектирования, дизайна и выездных акустических замеров благодаря собственной акустической лаборатории.

Директор ООО «АМТ-групп Новосибирск» Сергей Вагайцев говорит, что цель участия в выставке – это презентация компании как поставщика специализированных отделочных материалов, который выполняет функцию комплексного оснащения отделочными материалами и инженерными системами объектов специального назначения: медицинских, научных, спортивных, театрально-концертных, многофункциональных. Компания работает напрямую с заводами-изготовителями, участвует в создании новых материалов и систем, испытывает их и обеспечивает эффективное внедрение на профильных объектах, добиваясь обеспечения эффективного результата в виде пространства, готового к обеспечению медицинской, лабораторной, производственной и иной деятельности.

Фото: Агентство стратегических коммуникаций ВДА

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