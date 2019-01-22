Вышло в свет третье издание Красной книги Новосибирской области

В конце 2018 года вышло в свет новое издание Красной книги Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

В Красной книге Новосибирской области в единое целое собрана информация о редких животных, растениях и грибах. Всего в новом издании представлено 345 видов животного и растительного мира: 158 видов животных (из них 8 видов млекопитающих, 77 видов птиц, 1 вид пресмыкающихся, 9 видов лучеперых рыб, 2 видов кольчатых червей, 61 вид насекомых) и 187 видов растений и грибов (из них 104 вида покрытосеменных, 2 вида голосеменных, 7 видов папоротниковидных, 1 вид плауновидных, 1 вид хвощевидных, 21 вид мхов, 18 видов лишайниковидных, 2 вида харовых водорослей и 31 вид грибов).

— Для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги Новосибирской области, действует комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов. В состав комиссии входят специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии, сотрудники научных организаций, в том числе Института систематики и экологии животных СО РАН и Центрального сибирского ботанического сада СО РАН и др. По рекомендациям комиссии утверждаются списки редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, заносимых в Красную книгу Новосибирской области, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что список объектов фауны и флоры, занесенных в Красную книгу Новосибирской области, не только пополняется новыми видами, нуждающимися в охране, но и может сокращаться. Специалисты объясняют, что это происходит по объективным причинам: например, когда численность того или иного вида существенно возрастает, он «теряет» свой статус редкости.

— В новое издание дополнительно включены 28 видов (11 видов животных и 17 видов растений и грибов) и исключены 19 видов (10 видов животных и 9 видов растений и грибов), — уточнили в минприроды региона.

Включенным в Красную книгу Новосибирской области видам присваивается категория редкости в зависимости от степени угрозы их исчезновения. Определение редкости начинается с нулевой категории, которая говорит о вероятном исчезновении вида с территории региона. К первой категории отнесены очень редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения в естественных условиях. Вторая категория – это уязвимые виды с сокращающейся численностью и ареалом обитания; третья категория – редкие виды, имеющие малые по численности популяции в пределах ареала. Недостаточно изученным видам, состояние популяций которых вызывает тревогу, присвоена четвертая категория, а к пятой категории относятся восстановленные виды, заслуживающие охраны.

Красная книга Новосибирской области является официальным изданием, предназначенным как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Первое издание Красной книги Новосибирской области вышло в 1998 году – по растениям и в 2000 году – по животным, второе издание – в 2008 году. В Красную книгу Новосибирской области 2008 года издания было включено 336 видов, из них – 157 видов животных (в том числе, 77 видов птиц, 58 видов насекомых, 10 видов млекопитающих, 9 видов рыб, 2 вида кольчатых червей и 1 вид пресмыкающихся) и 179 видов растений и грибов.

Фото: пресс-служба минприроды Новосибирской области