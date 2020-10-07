Экономьте 6 рублей с каждой поездки по карте «Мир»

До оплаты проезда убедитесь в том, что ваша карта «Мир» является бесконтактной и что на ней имеется достаточное количество денежных средств. Чтобы получить скидку, приложите карту «Мир» к валидатору как привычный проездной или оплатите проезд в платежном терминале кондуктора. С вас автоматически спишется сумма на 6 рублей меньше цены билета. Таким образом вы сможете экономить деньги на каждую пятую поездку в муниципальном общественном транспорте Новосибирска.

По одной бесконтактной карте «Мир» можно оплатить проезд нескольких человек, например, следующих с вами членов семьи или друзей. При этом вторая и следующие операции по оплате будут осуществляться только после вашего подтверждения, чтобы избежать повторного снятия денег за один билет.

Сведения об организаторе и правилах акции размещены на сайте платежной системы «Мир». Скидка предоставляется до 31 декабря 2020 года.

Оформить национальную платежную карту «Мир» можно в Банке «Левобережный» (ПАО), обратившись в любой офис или оставив заявку на сайте. Для заказа доступны дебетовая, классическая (обычная и с дизайном Новосибирского музыкального театра), привилегированная (Privilege) и детская карта «Мир».

Фото: пресс-служба банка